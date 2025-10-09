Live το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στην Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Η Εθνική Ελλάδας δίνει κρίσιμη μάχη στη Γλασκώβη απέναντι στη Σκωτία (21:45) για τα προκριματικά του Μουντιάλ, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να αποκτήσει προβάδισμα στη διεκδίκηση της 2ης θέσης του ομίλου. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιστρέφει στο «Hampden Park», όπου πριν επτά μήνες είχε πανηγυρίσει ένα εντυπωσιακό 0-3 και φιλοδοξεί να επαναλάβει μια ανάλογη εμφάνιση. Το παιχνίδι έχει και έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς διεξάγεται έναν χρόνο μετά τον χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ, στον οποίο οι διεθνείς θέλουν να αφιερώσουν τη νίκη, όπως τόνισε συγκινημένος ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Δείτε ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr