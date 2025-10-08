Γιοβάνοβιτς: «Πρέπει να αντιδράσουμε- Eλπίζω το ματς με τη Δανία να ήταν απλώς μια κακή στιγμή»

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για ένα από τα πιο καθοριστικά παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, αντιμετωπίζοντας τη Σκωτία στη Γλασκώβη (9/10, 21:45). Μετά την ήττα από τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης», το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα καλείται να δώσει απαντήσεις μέσα στο γήπεδο και να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης.



Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης και στην ανάγκη για άμεση αντίδραση: «Το παιχνίδι με τη Δανία ήταν μια κακή παρένθεση. Πρέπει να αλλάξουμε πολλά και να παρουσιαστούμε όπως πραγματικά μπορούμε». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση, τονίζοντας πως είναι καλύτερα και πιθανότατα θα προπονηθεί κανονικά.



Όσον αφορά τον αντίπαλο, ο Σέρβος τεχνικός χαρακτήρισε τη Σκωτία «σοβαρή και έμπειρη ομάδα με αρκετούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές», επισημαίνοντας πως η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένη και να δουλέψει ομαδικά, χωρίς να επικεντρώνεται σε μεμονωμένους παίκτες, όπως ο ΜακΤόμινεϊ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του ομοσπονδιακού προπονητή:





Για το πόσο «βαρύ» είναι το παιχνίδι λόγω του διακυβεύματος:

«Είναι πολύ σοβαρό παιχνίδι και λόγω του τελευταίου αποτελέσματος που είχαμε με την Δανία. Όμως για ομάδα που έχει στόχους μπροστά της, κάθε παιχνίδι έχει αξία. Για μας λόγω της δυναμικής του αντιπάλου, έχει μεγάλη σημασία το παιχνίδι. Πρέπει να έχουμε μεγάλη διάθεση, να κάνουμε καλύτερο ακόμα παιχνίδι από εκείνο το τελευταίο με Σκωτία. Τα προκριματικά είναι έξι παιχνίδια μέσα σε τρεις μήνες και πρέπει να έχεις άμεσα αποτελέσματα».

Για τις τρεις νίκες της Εθνικής στην Βρετανία κι αν είναι τυχαίο:

«Δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Ούτε εγώ ούτε οι παίκτες. Όπως είναι το πρόγραμμα των Εθνικών, δεν έχουμε πολυτέλεια να σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Πρέπει να έχουμε άμεσα αποτελέσματα κι αυτό σκεφτόμαστε. Να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται. Οι αντίπαλοι είναι σε καλό επίπεδο. Δεν είμαι σε θέση να σκέφτομαι αν νικάμε εδώ (σ.σ. στην Βρετανία) ή κάπου αλλού. Σκεφτόμαστε μόνο την απόδοση που πρέπει να έχουμε και τον αντίπαλο».

Για τον ΜακΤόμινεϊ που είναι ο καλύτερος παίκτης της Σκωτίας:

«Είναι πολύ σημαντικός παίκτης, αλλά δεν είναι ο μόνος. Υπάρχουν κι άλλοι εξαιρετικά ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Έχουνε περισσότερες εμπειρίες από εμάς και έχουν κομβικούς παίκτες. Είναι μία πολύ σοβαρή ομάδα και έτσι θα την αντιμετωπίσουμε. Σαν ομάδα και όχι ξεχωριστά τον κάθε παίκτη».

Για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και την ίωση που τον ταλαιπωρούσε:

«Ήρθε χθες από το Βέλγιο επειδή είχε ίωση. Σήμερα δεν έχει πυρετό και μάλλον θα κάνει προπόνηση. Θα εξετάσουμε την κατάστασή του και θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να υπολογίζουμε σε αυτόν στο αυριανό παιχνίδι. Με την Δανία πιστεύω θα είναι σίγουρα μαζί μας».

Τι πρέπει να αλλάξει η Εθνική στην αναμέτρηση με την Σκωτία σε σχέση με εκείνο κόντρα στην Δανία:

«Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι με την Δανία ήταν ένα καλό παιχνίδι για να κάνουμε σύγκριση. Θα πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα, εύχομαι να ήταν απλά μία κακή παρένθεση για μας. Δεν είναι άξιο κάποιου σχολιασμού και παραδείγματος. Δεν λειτούργησε τίποτα για μας, είτε με την μπάλα είτε χωρίς αυτή. Θα ήθελα να το ξεχάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται παρότι ήταν πολύ σημαντικό για μας».

Τι περιμένει να δει από την Σκωτία:

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν τεράστιες διαφορές σε σχέση με το τελευταίο μας παιχνίδι. Η διάθεση και η συγκέντρωση θα κρίνουν το αποτέλεσμα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος αναγνώρισε τη διαφορετική δυναμική του αγώνα σε σχέση με το Nations League, όταν η Εθνική είχε επικρατήσει με 3-0 στο ίδιο γήπεδο. «Τότε ήταν άλλο πλαίσιο, τώρα το παιχνίδι είναι πιο κρίσιμο και πρέπει να είμαστε ακόμη πιο έτοιμοι».



Ο Έλληνας επιθετικός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον αδικοχαμένο Γιώργο Μπάλντοκ, δηλώνοντας πως η ομάδα εξακολουθεί να παίζει με τη σκέψη του: «Σε όλους μας λείπει, παίζουμε και για εκείνον σε κάθε αγώνα».



Η «γαλανόλευκη» θέλει να επιστρέψει στις νίκες και να αποδείξει πως η ήττα από τη Δανία ήταν απλώς ένα κακό βράδυ, δείχνοντας το αγωνιστικό πρόσωπο που την οδήγησε στα τελευταία θετικά αποτελέσματα εκτός έδρας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Βαγγέλη Παυλίδη:

Για την ανυπομονησία που υπάρχει για το παιχνίδι:

«Όλοι το περιμέναμε πολύ, ειδικά μετά την τελευταία ήττα και την κακή εμφάνιση. Περιμέναμε να έρθουν σύντομα τα επόμενα παιχνίδια».

Για το αν υπάρχει ψυχολογικό αβαντάζ, μετά το 0-3 του Μαρτίου:

«Θα είναι διαφορετικό παιχνίδι και θα είναι πιο έτοιμοι. Άλλες διοργανώσεις το Nations League με τα προκριματικά. Είχαμε κάνει ένα καλό παιχνίδι τώρα, όμως τώρα θα πρέπει να κάνουμε καλύτερη εμφάνιση γιατί τώρα είναι ακόμα πιο κρίσιμο για μας».

EUROKINISSI

Για τον τραγικό θάνατο του Μπάλντοκ και το γεγονός ότι αύριοι (09/10) συμπληρώνεται ένας χρόνος από το γεγονός:

«Σίγουρα, κάθε παιχνίδι από τότε γίνεται με τον Γιώργο δίπλα μας. Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω κάτι, σε όλους μας λείπει. Θα παίξουμε και γι' αυτόν, όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι».

Για το περιβραχιόνιο:

«Μεγάλη τιμή για μένα να είμαι αρχηγός της Εθνικής. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουμε μεγάλες υποχρεώσεις. Ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος είναι αρχηγοί, απλά έτυχε να το φορέσω εγώ. Ό,τι και να λέμε όμως είναι μεγάλη τιμή και χαρά να φοράς το περιβραχιόνιο».



