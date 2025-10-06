Γιοβάνοβιτς: «Διαφορετικό το παιχνίδι με τη Σκωτία σε σχέση με αυτό για το Nations League» (vid)

Η Εθνική Ελλάδας συγκεντρώθηκε τη Δευτέρα (06/10) για την έναρξη της προετοιμασίας ενόψει των δύο κρίσιμων εκτός έδρας αγώνων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει αρχικά τη Σκωτία την Τετάρτη (09/10, 21:45) και στη συνέχεια τη Δανία την Κυριακή (12/10, 21:45).

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα στερηθεί των υπηρεσιών του Παναγιώτη Ρέτσου, καθώς η κλήση του διεθνή αμυντικού ανακλήθηκε λόγω ενοχλήσεων. Τη θέση του στην αποστολή πήρε ο Γιάννης Μιχαηλίδης του ΠΑΟΚ, ο οποίος επιστρέφει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετά από αρκετό διάστημα.

Σε δηλώσεις του, ο ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε τη σημασία του πρώτου αγώνα με τη Σκωτία, υπογραμμίζοντας πως μια ενδεχόμενη νίκη στη Γλασκώβη θα ενισχύσει σημαντικά τις πιθανότητες πρόκρισης της Ελλάδας στα τελικά του Μουντιάλ του 2026.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Για την ετοιμότητα της ομάδας για τα δύο παιχνίδια κόντρα σε Σκωτία και Δανία: «Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Πάντα υπάρχει μία πολύ καλή διάθεση από τους ποδοσφαιριστές που έρχονται εδώ. Ίσως, ιδιαίτερα τώρα, θα πρέπει να έχουν ακόμα καλύτερη διάθεση μετά και το κακό αποτέλεσμα και την άσχημη εμφάνιση που είχαμε στην έδρα μας. Είναι όμως μία πολύ καλή ευκαιρία να διορθώσουμε κάποια πράγματα στα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας.



Έχουμε φυσικά κάποια θέματα, όσον αφορά τις απουσίες κάποιων παικτών που έχουν μικροπροβλήματα με τις ομάδες τους. Κάναμε κλήσεις σε κάποια άλλα παιδιά που αυτή τη στιγμή πρέπει να αναπληρώσουν αυτές τις θέσεις, ωστόσο δεν αλλάζει πολύ ο τρόπος σκέψης μας».

Για τον γνώριμο αντίπαλο που έχει συναντήσει ξανά η Εθνική: «Το πρώτο παιχνίδι με τη Σκωτία είναι πολύ πρόσφατο, μετά από αυτά που δώσαμε για τα playoffs του Nations League. Πιστεύω όμως ότι οι αγώνες θα είναι λίγο διαφορετικοί, καθώς έχει να κάνει με τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Νομίζω ότι κι οι δύο ομάδες δεν έχουν αλλάξει πολύ, σε σχέση με τους τελευταίους έξι μήνες. Δεν περιμένω δηλαδή μεγάλες αλλαγές, όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού και των δύο ομάδων.

Όμως, είναι σημαντικό το παιχνίδι κόντρα στους Σκωτσέζους, πρέπει να είμαστε το ίδιο καλοί, να έχουμε την ίδια αυτοπεποίθηση σε μία δύσκολη έδρα, όπως είναι αυτή της Γλασκώβης, ώστε να κερδίσουμε το παιχνίδι για να αυξήσουμε τις πιθανότητές πρόκρισης για την επόμενη φάση των προκριματικών».