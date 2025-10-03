Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Ρέτσο που «χάνει» ΠΑΟΚ - Εκτός Εθνικής στη θέση του ο Μιχαηλίδης

Ξαφνικό πρόβλημα προέκυψε στον Ολυμπιακό με τον Παναγιώτη Ρέτσο, καθώς όπως έγινε γνωστό θα είναι εκτός των κλήσεων της Εθνικής Ελλάδας για τα παιχνίδια με Σκωτία (09/10) και Δανία (12/10), κατί που σημαίνει ότι η παρουσία του στο παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον ΠΑΟΚ είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει ενοχλήσεις και ως εκ τούτου ακυρώθηκε η κλήση του. Στη θέση του θα βρίσκεται ο Γιάννης Μιχαηλίδης του ΠΑΟΚ.

Ο 25χρονος στόπερ είχε συνολικά μια εξαιρετική παρουσία στον χθεσίνο αγώνα κόντρα στην Θέλτα παρά την ήττα του «δικεφάλου», ενώ με την Εθνική Ελλάδας αγωνίστηκε για τελευταία φορά στις 11 Νοεμβρίου του 2020 στο παιχνίδι με την Κύπρο, ενώ συνολικά έχει δύο συμμετοχές σε επίσημα φιλικά με το Εθνόσημο.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής για τα ματς με Σκωτία και Δανία: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας.