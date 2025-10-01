Ο Τζόλης ανεβαίνει 2ος, ο Καρέτσας στην κορυφαία πεντάδα των Ελλήνων στο Tranfermarkt

Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και πλέον διακρίνονται σε κορυφαίες ομάδες του εξωτερικού και του εσωτερικού.

Άλμα τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει ο Βαγγέλης Παυλίδης, η αξία του οποίου, σύμφωνα με το transfermarkt, ανέρχεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Η Γιουβέντους το καλοκαίρι προσέφερε πάνω από 50 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει από τη Μπενφίκα, ωστόσο οι Πορτογάλοι τον αποτιμούν κοντά στα 100 εκατομμύρια.

Ιδιαίτερη άνοδο έχουν καταγράψει και οι δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο Βέλγιο, ο Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο πρώτος με τη Μπριζ και ο δεύτερος με την Γκενκ.

Ο Τζόλης, με βάση τη νεότερη εκτίμηση του transfermarkt, ανέβασε την αξία του από τα 25 στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, η συγκυρία ήταν ιδανική, καθώς το βράδυ της Τρίτης σκόραρε κόντρα στην Αταλάντα, στο «Μπέργκαμο», για το Champions League.

Από την άλλη, ο Καρέτσας συγκαταλέγεται ήδη στους πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών και οι προβλέψεις δείχνουν πως η αξία του θα αυξηθεί κι άλλο μέσα στη σεζόν. Στις αρχές της χρονιάς κοστολογούνταν στα 20 εκατομμύρια και τώρα έχει φτάσει στα 23.

Αντίθετα, πτώση στην αξία του σημείωσε ο Τσιμίκας, ο οποίος μετά τον δανεισμό του από τη Λίβερπουλ στη Ρόμα, έπεσε στην 7η θέση, με 18 εκατομμύρια ευρώ.

Στην τρίτη θέση παραμένει σταθερά ο Κουλιεράκης με 25 εκατομμύρια, ενώ πέμπτος είναι ο Φώτης Ιωαννίδης με 22 εκατομμύρια ευρώ

Τα αστέρια του Ολυμπιακού, Μουζακίτης και Τζολάκης βρίσκονται στην 10η και 11η θέση με 15 και 13 εκατομμύρια αντίστοιχα.