Εθνική Ελπίδων... όπως ανδρών: Το πιο πλήρες ρόστερ της δεκαετίας - Μια φουρνιά γεμάτη ελπίδα

Η προσπάθεια της εθνικής ελπίδων για πρόκριση στα τελικά του Euro U21, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2027 στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας, συνεχίζεται και ο Γιάννης Τσαουσιάνης ανακοίνωσε σήμερα (07/10) τους «εκλεκτούς» 26, που θα απαρτίσουν την αποστολή της ομάδας εν όψει των εκτός έδρας αναμετρήσεων κόντρα σε Γερμανία (10/10) και Λετονία (14/10).

Πέντε στη Μάλτα, χωρίς τα «υπερόπλα» της Μπράιτον

Το ταξίδι της εθνικής ελπίδων στα προκριματικά ξεκίνησε ονειρικά, με την ομάδα του Τσαουσιάνη να επικρατεί ξεκούραστα 5-0 στην Μάλτα. Δύο γκολ ο Γιώργος Κούτσιας, δύο γκολ και ο Σταύρος Πνευμονίδης, με τους νεαρούς επιθετικούς να βάζουν από νωρίς... πονοκεφάλους στο προπονητικό επιτελείο για τη θέση του φορ και του εξτρέμ, αφού στη χώρα της Βαλτικής δεν ταξίδεψαν οι δημοφιλείς Τζίμας και Κωστούλας, οι οποίοι θα βρίσκονται στη διάθεση του προπονητή για τους δύο επερχόμενους εκτός έδρας αγώνες κόντρα σε Γερμανία και Λετονία.

Με «κέρβερο» κάτω από τα δοκάρια - Γεμάτη παραστάσεις η τετράδα στην άμυνα

Η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει την προσπάθεια της για πρόκριση στα τελικά υπερπλήρης. Κάτω από τα γκολπόστ, ο βασικός και αναντικατάστατος Νικόλαος Μπότης του Ολυμπιακού Β' προσφέρει σιγουριά και αυτοπεποίθηση.

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Β', Νικόλαος Μπότης. Πηγή: EUROKINISSI

Στην τετράδα της άμυνας δεσπόζει η παρουσία του πρωταθλητή νέων Ιταλίας και αρχηγού της ομάδας νέων της Ίντερ, Χρήστου Αλεξίου. Τη δυάδα των κεντρικών αμυντικών συμπληρώνει ο Αλέξης Καλογερόπουλος, ο οποίος προπονείται με την ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού.

Στο αριστερό άκρο της άμυνας εντοπίζεται ο συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι, Νόα Άλεν και στο δεξί άκρο της άμυνας αγωνίζεται ο 21χρονος δεξιός οπισθοφύλακας του Ολυμπιακού Β', Αθανάσιος Κουτσογούλας.

Όλοι τους με πολλές παραστάσεις για την ηλικία τους και το κυριότερο, όλοι τους με παιχνίδια στα πόδια τους από την αρχή της σεζόν.

Με Καλοσκάμη για πρώτη φορά στα χαφ

Οι εμφανίσεις του Δημήτρη Καλοσκάμη με τη φανέλα της ΑΕΚ δε πέρασαν απαρατήρητες από τον τεχνικό της ελπίδων, Τσαουσιάνη, ο οποίος έσπευσε να καλέσει τον ταλαντούχο επιθετικό μέσο για πρώτη φορά στην εθνική. Έξι συμμετοχές και δύο γκολ για το παιδί-θαύμα της ΑΕΚ μέχρι στιγμής στη σεζόν.

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Πηγή: EUROKINISSI

Την τριάδα των χαφ αναμένεται να συμπληρώσουν ο Αντριάνο Μπρέγκου του Παναθηναϊκού, ο οποίος στην αναμέτρηση με τη Μάλτα έδωσε και την ασίστ στον Κούτσια για το 3-0, καθώς και ένας εκ των Γκούμα (δανεικός από την ΑΕΚ στη Γερμανία, με γεμάτη χρονιά) ή Κοντούρη του Παναιτωλικού.

Επίθεση βγαλμένη από... φαντασίωση

Η επιθετική γραμμή της «γαλανόλευκης» ξεχειλίζει από ταλέντο και ποιότητα. Οι «συνήθεις ύποπτοι» της εθνικής ελπίδων Κούτσιας, Παπακανέλλος και Πνευμονίδης πλαισιώνονται για πρώτη φορά από τα δύο πιο... «καυτά» ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, Τζίμα και Κωστούλα. Μαζί τους οι ταλαντούχοι Σμυρλής και Ράλλης.

Η μεγάλη ευκαιρία για πρόκριση στα τελικά

Η προκριματική φάση του Euro U21 βρίσκει την Ελλάδα στο έκτο γκρουπ. Αντίπαλοι της η πανίσχυρη Γερμανία, η Βόρεια Ιρλανδία, η Γεωργία, η Λετονία και η Μάλτα.

ΕΠΟ

Μετά την ολοκλήρωση των δέκα αγωνιστικών, ο πρώτος κάθε γκρουπ προκρίνεται απευθείας στα τελικά του Euro U21, η καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων κερδίζει, επίσης, την απευθείας πρόκριση για τα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας και οι υπόλοιποι οκτώ δεύτεροι κάθε ομίλου παίζουν σε νοκ-άουτ αναμετρήσεις την πρόκριση για τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού του 2027.

Εθνική ελπίδων, που μοιάζει με ανδρών!

Η ποιότητα της εθνικής ελπίδων, αλλά και η εμπειρία των ποδοσφαιριστών της κάνει τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να... τρίβει τα χέρια του εν όψει της συνέχειας!

Eurokinissi

Τζίμας και Κωστούλας εντάσσονται στο ροτέισιον της πρεμιερλιγκάτης Μπράιτον, ο Άλλεν έχει ήδη κληθεί, ενώ τα ταλέντα του Ολυμπιακού κερδίζουν μέρα με τη μέρα σημαντικές παραστάσεις και εμπειρίες.

Στα συν και η «έκπληξη» της σεζόν, έως τώρα, που ακούει στο όνομα Δημήτρης Καλοσκάμης. Ο νεαρός μέσος άρπαξε την ευκαιρία, που του έδωσε ο Νίκολιτς απ' τα μαλλιά και δε σταμάτησε να κερδίζει τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του.

Η ενδεκάδα στη Γλασκόβη τους δείχνει το δρόμο

Eurokinissi

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς απέδειξε και με την άμεση χρήση του Καρέτσα, αλλά και με την ενδεκάδα στη Σκοτία, που αποτέλεσε την ενδεκάδα με το χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας στην ιστορία της εθνικής, πως δε φοβάται, αλλά ούτε και διστάζει να ρίξει νέους και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές στη φωτιά.

Το τεστ εναντίον της Γερμανίας (10/10) αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές της ελπίδων να δείξουν τόσο στον προπονητή της ελπίδων, όσο και στον προπονητή της ανδρών ότι αξίζουν μία... προαγωγή και μία θέση στην ανδρών.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το μέλλον τους ανήκει...