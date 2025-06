Δημήτρης Καλοσκάμης: Μια επένδυση για το παρόν και το μέλλον

Το who is who του 20χρονου μέσου, η χρονιά στον Ατρόμητο, το πέρασμα από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και η αναγνώριση στο εξωτερικό.