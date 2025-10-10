Γερμανία - Ελλάδα 2-3: Τεράστιο διπλό για την Εθνική Ελπίδων με «ήρωα» Ράλλη στο 81'

Το μέλλον τους ανήκει! Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε με 3-2 της Γερμανίας με «χρυσό» σκόρερ τον Ράλλη στο 81' και ανέβηκε στην κορυφή του 6ου ομίλου των προκριματικών του Euro U21 2027! Οι παίκτες του Ταουσιάνη προηγήθηκαν με 2-0 μέσα σε ένα λεπτό στο πρώτο μέρος, είδαν την Γερμανία να αντιδρά στο δεύτερο και να «αγγίζει» την ολική ανατροπή, κατάφεραν όμως να φύγουν με το τρίποντο από την έδρα των Γερμανών, οι οποίοι μάλιστα είναι φαβορί για την πρώτη θέση του ομίλου.

Με το «2 στα 2» σε ισάριθμες αγωνιστικές, η Εθνική μας στρέφει το βλέμμα της στην επόμενη εκτός έδρας αναμέτρηση της την Τρίτη 14 Οκτωβρίου με αντίπαλο τη Λετονία, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 17:00.

Ονειρικό 0-2 σε ένα λεπτό

Οι παίκτες της Εθνικής μας απείλησαν πρώτη φορά στο 11΄με το δυνατο σουτ του Κοντούρη από αρκετά μακριά, ο Ζάιμεν όμως μπλόκαρε χωρίς να δυσκολευτεί. Το επόεμνο δίλεπτο ήταν απλώς... ονειρικό για τη «γαλανόλευκη». Ο Κωσταντίνος Κωστούλας εκμεταλλεύτηκε την κεφαλιά-πάσα του Καλογερόπουλου και από κοντά έδωσε προβάδισμα στην Ελλάδα στο 12'.

Η Γερμανία εμφανώς επηρεασμένη από το γρήγορο γκολ που δέχτηκε έμοιαζε... εκτός κλίματος και ο Τζίμας με κλέψιμο στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, διπλασίασε το προβάδισμα της Εθνικής πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και έφτασαν κοντά στο να μειώσουν σε 1-2, όμως οι προσπάθειες του Βάιπερ σταμάτησαν στα τάκλιν του Καλογερόπουλου και του Αλεξίου αντίστοιχα. Στις καθυστερήσεις η Γερμανία παραλίγο να σκοράρει, όταν η κεφαλιά του αμαρκάριστου Ρότε από την σέντρα του Ούλριχ κατέληξε στο δοκάρι του Μπότη.

Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν, ο Ράλλης «έγραψε» τον επίλογο

Στο 54' και έπειτα από φάση διαρκείας, η Γερμανία βρήκε το γκολ που έψαχνε για να επιστρέψει στο ματς. Ο Μπότης απέκρουσε αρχικά το σουτ του Ελ Μάλα, στην επαναφορά η μπάλα έφτασε στον Ντάμαρ που με διαγώνιο σουτ μείωσε σε 1-2.

Τέσσερα λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν, με τον Ρόντε να νικά τους πάντες στον αέρα έπειτα από την εκτέλεση κόρνερ στη καρδιά της ελληνικής άμυνας.

Οι παίκτες της Γερμανίας συνέχισαν να πιέζουν την Εθνική μας αναζητώντας την ολική ανατροπή, απειλώντας διαρκώς την εστία του Μπότη στο 2ο μέρος με τα σουτ του Ελ Μάλα και του Τρεσόλντι.

Παρά την υπεροχή των γηπεδούχων, η «γαλανόλευκη» κατάφερε να βρει εκ νέου προβάδισμα στο 81ο λεπτό, χάρη στο υπέροχο διαγώνιο σουτ του Ράλλη!

Στα υπόλοιπα λεπτά, οι πιτσιρικάδες της Εθνικής μας άντεξαν την πίεση των Γερμανών, διαχειρίστηκαν εξαιρετικά το παιχνίδι και πανηγύρισαν ένα σπουδαίο «διπλό» απέναντι στο φαβορί του ομίλου.

Οι συνθέσεις

Γερμανία: Σέιμεν, Ούλριχ, Μοργκάλα (46' Ουεντραόγκο), Μπλανκ, Ρότε, Ενκιλί (84' Ανσά), Μπίσκοφ, Ντάμαρ (77' Κομούρ), Βάνερ (46' Ελ Μάλα), Βάιπερ, Τρεσόλντι (68' Πεϊτσίνοβιτς).

Ελλάδα: Μπότης, Κ. Κωστούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Καλοσκάμης, Κοντούρης (Κάτρης 73'), Γκούμας (Μπρέγκου 29'), Χ. Κωστούλας (Παπαδόπουλος 73'), Τζίμας (Ραλλής 62'), Πνευμονίδης (Σμυρλής 62').