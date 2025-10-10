«Δηλητηριώδης» η επίθεση της Ελλάδας - Τι έγραψαν οι Γερμανοί για τα «πιτσιρίκια» του Ταουσιάνη

Η Εθνική Ελπίδων «σόκαρε» τη φιναλίστ του προηγούμενου Euro,Γερμανία στην αναμέτρηση για τα προκριματικά του Euro U21 σημειώνοντας μεγαλειώδη νίκη με σκορ 3-2.

Η πιο ταλαντούχα φουρνιά της τελευταίας δεκαετίας παρατάχθηκε με τους Τζίμα και Κωστούλα στην ενδεκάδα και με δύο γκολ σε 13 δευτερόλεπτα προηγήθηκε από νωρίς. Οι Γερμανοί ισοφάρισαν, όμως ο «κεραυνός» του Ράλλη στο 81' χάρισε στη «γαλανόλευκη» τη μεγάλη νίκη.

Η ήττα της Γερμανίας δε πέρασε απαρατήρητη στον τοπικό τύπο, ο οποίος έπλεξε το εγκώμιο της ομάδας του Γιάννη Τσαουσιάνη.

Οι «δηλητηριώδεις Έλληνες» του Kicker

Σύσσωμος ο γερμανικός αθλητικός τύπος αναφέρθηκε στη μεγάλη νίκη της εθνικής ελπίδων επί γερμανικού εδάφους. Το δημοφιλές Kicker στην ανάρτηση του ρεπορτάζ του αγώνα έκανε ιδιαίτερη μνεία στο παρελθόν του Στέφανου Τζίμα στη Νυρεμβέργη και χαρακτήρισε την εθνική Ελλάδας ως «δηλητηριώδη».

Printscreen

Το Kicker χαρακτήρισε το διπλό χτύπημα της Ελλάδας στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης ως «μπλακ άουτ» για τους Γερμανούς, ενώ το σουτ του Ράλλη, το οποίο καθόρισε την αναμέτρηση περιγράφηκε ως το τελικό «νοκ άουτ» της Ελλάδας στους φιναλίστ Ευρώπης.

Printscreen

«Η Γερμανία έχασε από τον εαυτό της»

Η διαδικτυακή έκδοση του SportsChau στην αναφορά της για τον αγώνα στάθηκε τόσο στις έξι αλλαγές που αναγκάστηκε ο προπονητής του να κάνει στην ενδεκάδα, καθώς υπήρχαν πολλές απουσίες λόγω τραυματισμών, όσο και στο ρεκόρ που έσπασε η μεγάλη νίκη της εθνικής ελπίδων.

Οι Γερμανοί είχαν να ηττηθούν για τα προκριματικά του Euro U21 τέσσερα ολόκληρα χρόνια. Η τελευταία τους ήττα εντοπίζεται το μακρινό Νοέμβριο του 2021, όταν είχαν χάσει από την Πολωνία με σκορ 4-0.

Printscreen

Στον τίτλο του ρεπορτάζ αναφέρεται πως «η Γερμανία ηττήθηκε από τον εαυτό της» και αποδίδουν τα τέρματα της Εθνικής Ελπίδων σε οληγορίες της γερμανικής άμυνας.

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής

Η εθνική ελπίδων διατηρεί το «απόλυτο» συγκομοιδής βαθμών έπειτα από δύο αγωνιστικές, βρίσκεται πρωτοπόρος του γκρουπ 6 των προκριματικών του Euro U21 και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Λετονία την Τρίτη (14/10) στις 5μ.μ.

Την ίδια ημέρα, η Γερμανία δοκιμάζεται στην έδρα της Βόρειας Ιρλανδίας και η Μάλτα υποδέχεται τη Γεωργία.