Οι δύο χαμένοι τελικοί και η 23ετής απουσία: Η ιστορία της Εθνικής Ελπίδων στο Euro U21

Η Εθνική Ελπίδων (Κ-21) της Ελλάδας πραγματοποιεί μια εξαιρετική πορεία στα προκριματικά του Euro U21 2027, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς στον όμιλό της.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά την τεράστια νίκη (3-2) κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία νίκησε και την Λετονία, έκανε το 3/3 εκτός έδρας, διατήρησε την πρώτη θέση στον όμιλο και πλέον έχει θέσει γερές βάσεις για την απευθείας πρόκριση στο Euro του 2027.

Αυτό το δυναμικό ξεκίνημα αναβιώνει τις μνήμες από το ένδοξο παρελθόν της ομάδας και φέρνει στην επιφάνεια το ερώτημα: πόσα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία της συμμετοχή σε τελική φάση;

Η απάντηση είναι ότι έχουν περάσει 23 χρόνια από την τελευταία φορά που η «γαλανόλευκη» βρέθηκε στη μεγάλη σκηνή του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Το παρελθόν: Τέσσερις συμμετοχές με δύο τελικούς

Η Ελλάδα έχει γράψει τη δική της ξεχωριστή ιστορία στη διοργάνωση, με συνολικά τέσσερις συμμετοχές σε τελική φάση, οι δύο εκ των οποίων κατέληξαν σε τελικό.

1988 (Τελικός): Η πρώτη μεγάλη επιτυχία ήρθε το μακρινό 1988. Μια σπουδαία φουρνιά παικτών, με ονόματα όπως οι Νιόπλιας, Αλεξανδρής, Ουζουνίδης και Μάντζιος, οδήγησε την ομάδα στον διπλό τελικό. Μετά το 0-0 στο «Καραϊσκάκης», η Ελλάδα ηττήθηκε στη Γαλλία, κατακτώντας τη δεύτερη θέση.

1994 (Προημιτελικά): Έξι χρόνια αργότερα, το 1994, η Εθνική συμμετείχε στην τελική φάση (που διεξήχθη στη Γαλλία) ως η καλύτερη δεύτερη των προκριματικών ομίλων. Με παίκτες-θρύλους όπως οι Νικοπολίδης, Ζαγοράκης, Καραγκούνης, Γεωργάτος και Νταμπίζας, έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από την Ισπανία με 4-2.

1998 (Τελικός): Η δεύτερη παρουσία στον τελικό ήρθε το 1998 στη Ρουμανία. Με μια γενιά που περιλάμβανε τους Δέλλα, Λυμπερόπουλο, Γκούμα, Κατσουράνη και Μπασινά, η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, αλλά ηττήθηκε ξανά από την Ισπανία, αυτή τη φορά με 1-0.

2002 (Φάση Ομίλων): Η τελευταία συμμετοχή μέχρι σήμερα ήταν το 2002. Η «γαλανόλευκη» βρέθηκε σε έναν δύσκολο όμιλο με Γαλλία, Βέλγιο και Τσεχία. Η συγκομιδή ήταν μόλις ένας βαθμός, τερματίζοντας στην τελευταία θέση και αποχαιρετώντας πρόωρα τη διοργάνωση.

Από τότε, η Εθνική Ελπίδων αναζητά το δρόμο της επιστροφής. Το εντυπωσιακό ξεκίνημα στα προκριματικά του Euro 2027, με τον απόλυτο των νικών, δημιουργεί αισιοδοξία πως η μακρά αναμονή των 23 ετών πλησιάζει στο τέλος της.