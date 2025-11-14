Ελλάδα - Γεωργία 3-0: Διατήρησε το απόλυτο, παραμένει πρώτη και ετοιμάζει... βαλίτσες για Euro (vid)

Το μαγικό ταξίδι της εθνικής Ελπίδων στους προκριματικούς αγώνες του Euro u21 2027 συνεχίζεται. Τα «πιτσιρίκια» του Ταουσιάνη τρέχουν με... σπασμένα φρένα, κέρδισαν και τη Γεωργία στη Λεωφόρο, ονειρεύονται την πρωτιά στον όμιλο και ετοιμάζουν... βαλίτσες για τα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας.

Οι Έλληνες διεθνείς με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου απλοποίησαν την υπόθεση νίκη. Αρχικά, ο Τζίμας με πέναλτι (44') και στη συνέχεια ο Καλογερόπουλος με κεφαλιά (45+1') έδωσαν «αέρα» δύο τερμάτων στην Ελλάδα. Το τελικό 3-0 έγραψε με ωραία κεφαλιά ο Κεραμίτσης στο 78ο λεπτό.

Η εξέλιξη του αγώνα

Μία ολιγωρία της ελληνικής άμυνας λίγο έλειψε να φέρει το 1-0 για τους Γεωργιανούς στο 5ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι βγήκαν στην αντεπίθεση, ο Ντιντιάνι κινήθηκε ωραία από τα δεξιά, έφερε τη μπάλα στη μικρή περιοχή, όμως η κοφτή του σέντρα πέρασε από όλους, καταλήγοντας άουτ.

Απίθανη ευκαιρία για την Ελλάδα στο 9ο λεπτό. Ο Σμυρλής βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά, προσποιήθηκε εξαιρετικά, γύρισε στον Καλοσκάμη, όμως ο νεαρός μέσος της ΑΕΚ δεν κατάφερε να σκοράρει εξ επαφής, σε μία φάση στην οποία οι Έλληνες διεθνείς ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Μπουκία.

Οκτώ λεπτά αργότερα, μετά από φάση διαρκείας, ο Τζίμας επιχείρησε να πλασάρει διαγώνια τον Μπερουασβίλι, όμως το σουτ του κατέληξε λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι των Γεωργιανών.

Η εθνική Ελπίδων ανέβασε ρυθμούς και συνέχισε να απειλεί την εστία των φιλοξενούμενων. Τα σουτ των Γκούμα και Σμυρλή, ωστόσο δε βρήκαν εστία.

Οι Έλληνες διεθνείς επιχείρησαν να πιέσουν ψηλά τους μαχητικούς Γεωργιανούς, διατήρησαν την κατοχή της μπάλας και απείλησαν με στατικές φάσεις.

Η κυριαρχία των Ελλήνων στον αγωνιστικό χώρο συνεχίστηκε και στο 44ο λεπτό, έπειτα από εξαιρετική πάσα του Τζίμα στον χώρο, ο δραστήριος στο πρώτο ημίχρονο Σμυρλής πάτησε περιοχή, προσπέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και κέρδισε το πέναλτι για την ομάδα του Ταουσιάνη. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τζίμας, ο οποίος ευστόχησε, ανοίγοντας το σκορ.

Δύο λεπτά αργότερα, η Ελλάδα έφτασε και σε δεύτερο γκολ. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Κοντούρη από τα δεξιά, ο Καλογερόπουλος κέρδισε με καρφωτή κεφαλιά τον Μπερουασβίλι, στέλνοντας τους γηπεδούχους στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο τερμάτων.

Οι Γεωργιανοί προσπάθησαν να μειώσουν στο 46' με προσπάθεια του Γκβασάλια, όμως ο Μπότης απομάκρυνε σε κόρνερ. Ένα λεπτό αργότερα, ο Έλληνας γκολκίπερ δήλωσε και πάλι παρών, όταν έδιωξε το δυνατό σουτ του Μπασιλάτζε, που επιχείρησε να τον αιφνιδιάσει από μακριά.

Τα πρώτα είκοσι λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, κύλησαν με την εθνική Ελπίδων να κάνει διαχείριση δυνάμεων και να οπισθοχωρεί στο γήπεδο. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να επιτεθούν, απειλώνοντας κατά κύριο λόγο με στατικές ευκαιρίες.

Στο 66ο λεπτό, ο Κούτσιας, ο οποίος είχε μόλις αντικαταστήσει τον Τζίμα, απείλησε την εστία των Γεωργιανών. Η «φωτοβολίδα» του Έλληνα επιθετικού τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Μπερουασβίλι, σε μία προσπάθεια, η οποία άξιζε να ανταμειφθεί με γκολ.

Οκτώ λεπτά αργότερα, οι Γεωργιανοί άγγιξαν το 2-1. Ο Κεραμίτσης ανέτρεψε τον Τσουλουκίτζε στη μεγάλη περιοχή και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Γεωργιανός επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση, όμως η μπάλα βρήκε στο αριστερό δοκάρι και κατέληξε άουτ.

Στο 79', ο Δημήτρης Κεραμίτσης πήρε την προσωπική του «εκδίκηση» για το πέναλτι στον Τσουλουκίτζε. Έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Γκούμα, ο διεθνής αμυντικός με κεφαλιά-ψαράκι κέρδισε τον Μπερουασβίλι για το 3-0.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη λίγο έλειψε, μάλιστα να σκοράρει και τέταρτο γκολ στο 90', όμως το δυνατό σουτ του Καλοσκάμη από το ημικύκλιο της περιοχής βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η εθνική Ελπίδων δοκιμάζεται την Τρίτη (18/11, 16:00) εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας στο δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς για την πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών.

Επόμενο παιχνίδι για την εθνική Γεωργίας, η εντός έδρας αναμέτρηση εναντίον της Γερμανίας (18/11, 19:00).

Ελλάδα: Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος (58' Κατρής), Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης (65' Κεραμίτσης), Καλοσκάμης, Γκούμας (80' Μπρέγκου), Πνευμονίδης (65' Παπακανέλλος), Σμυρλής, Τζίμας (65' Κούτσιας)

Γεωργία: Μπερουασβίλι, Γκβασάλια (72' Τσουλουκίτζε), Λατζαμπίτζε (83' Λορντκιπανίτζε), Μπουκία, Καρεμπασβίλι, Νταντιάν, Λορντκιμπανίτζε (72' Καρσελάτζε), Ταμπατάτζε (58' Ταμπατάτζε), Μπασιλάτζε, Γιαπαρίτζε, Γκοτσιρίτζε (46' Ντεϊσάτζε)