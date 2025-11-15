Ελλάδα - Σκωτία 3-2: Πήρε νίκη γοήτρου στη ματσάρα του Φαλήρου

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης», η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 3-2 της Σκωτίας για την 5η αγωνιστική του 3ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδειξε εξαιρετικό πρόσωπο στο επιθετικό κομμάτι, πετυχαίνοντας τρία όμορφα γκολ και δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες, ενώ είχε και δοκάρι. Παρά τα επιθετικά της κατορθώματα, η ελληνική άμυνα υπέπεσε σε αρκετά λάθη, με αποτέλεσμα η Σκωτία να επιστρέψει στο παιχνίδι και να μειώσει δύο φορές το σκορ.



Καθοριστική ήταν η εμφάνιση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, που με εντυπωσιακές επεμβάσεις κράτησε την εστία ανέπαφη σε κρίσιμες φάσεις, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και το ντεμπούτο του Τεττέη, ο οποίος έδωσε ασίστ για το δεύτερο γκολ του Καρέτσα. Ντεμπούτο με την φανέλα της Εθνικής Ανδρών έκανε και ο Μπάμπης Κωστούλας. Η ελληνική ομάδα άντεξε στην πίεση των Σκωτσέζων ακόμα και μετά την αποβολή του Μπακασέτα, διατηρώντας το προβάδισμα και πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη της στον όμιλο. Το ματς επιβεβαίωσε την ικανότητα της Ελλάδας να δημιουργεί φάσεις και να σκοράρει, παρά τα αμυντικά κενά.

Έτσι παρατάχθηκαν στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε απέναντι στη Σκωτία με τον Βλαχοδήμο στο τέρμα και τετράδα στην άμυνα τους Βαγιαννίδη, Κουλιεράκη, Ρέτσο και Τσιμίκα, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να καλύπτει το κενό του τραυματία Μαυροπάνου. Στο κέντρο αγωνίστηκαν Κουρμπέλης, Μπακασέτας και Μουζακίτης, που αντικατέστησε τον τιμωρημένο Ζαφείρη, ενώ στα άκρα έπαιξαν Τζόλης και Καρέτσας και στην επίθεση ο Παυλίδης. Τέσσερα νέα μέλη βρισκόταν στην αποστολή της Εθνικής αφού στους Τεττέη, Κωστούλα και Τριάντη προστέθηκε και ο Μάριος Βήχος.





Η Σκωτία κατέβηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» με πλήρη-βασική ενδεκάδα, δείχνοντας πόσο σοβαρά αντιμετώπισε το κρίμισμο, για εκείνη, παιχνίδι. Ο Στιβ Κλαρκ επέλεξε για βασικούς τους Γκόρντον στο τέρμα, Χίκεϊ, Σουτάρ, Χάνλεϊ και Ρόμπερτσον στην άμυνα, ΜακΓκίν, Φέργκιουσον και ΜακΤόμινεϊ στο κέντρο, ενώ οι Ντόουκ, Κρίστι και Άνταμς πλαισίωσαν την επίθεση.

Το ματς

Η Ελλάδα μπήκε με το πόδι στο γκάζι στην αναμέτρηση, είχε κατοχή, είχε την πρωτοβουλία τον κινήσεων και βρήκε ΓΚΟΛ με τον Τάσο Μπακασέτα στο 7'. Η φάση ξεκίνησε από μια μακρινή μπαλιά του Βλαχοδήμου. Ο Παυλίδης πήρε σωστά τη μπάλα, μπήκε στην περιοχή και δοκίμασε το πλασέ, με τον Σκωτσέζο τερματοφύλακα να αποκρούει. Στη συνέχεια όμως, ο Μπακασέτας που ακολούθησε τη φάση, πήρε το ριμπάουντ και με δυνατό αριστερό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας γρήγορα προβάδισμα στην Ελλάδα και αλλάζοντας από νωρίς τις ισορροπίες του αγώνα.

Η Εθνική συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Ο Τζόλης συνεργάστηκε άψογα με τον Παυλίδη, μπήκε στην περιοχή και σούταρε, όμως ο Γκόρντον είπε «όχι». Στη δεύτερη προσπάθεια, ο Τζόλης πήρε το ριμπάουντ αλλά έστειλε την μπάλα έξω.

Μέχρι και πριν το τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου η Εθνική είχε τον απόλυτο έλεγχο, τις τελικές (7-0 ως το 30') και τη μεγάλη στιγμή με τον Παυλίδη στο 32’.

Ομως εκεί άρχισε να αλλάζει η εικόνα. Ο φορ της Μπενφίκα ένιωσε ενοχλήσεις κάτω από το γόνατο, προσπάθησε για λίγα δευτερόλεπτα να συνεχίσει, αλλά δεν τα κατάφερε και αποχώρησε στο 43’, δίνοντας τη θέση του στον Τεττέη που έκανε ντεμπούτο με το εθνόσημο, μέσα σε αποθέωση.

Από εκεί και πέρα, η Σκωτία… ξύπνησε. Πρώτα σημάδεψε το οριζόντιο στο 45+1’ με το αριστερό του ΜακΤόμινεϊ, στην πρώτη της τελική στο ματς, και στη συνέχεια έχασε δύο ακόμη τεράστιες στιγμές. Μια κεφαλιά του Άνταμς από θέση βολής στο 45+2’ και το τετ-α-τετ του Ντόουκ στο 45+4’, όπου ο Βλαχοδήμος κράτησε όρθια την Ελλάδα. Έτσι, το ημίχρονο έκλεισε με το 1-0, αλλά και με προειδοποιητικό… καμπανάκι, καθώς οι Σκωτσέζοι απείλησαν σοβαρά στις καθυστερήσεις.

Ο Τσε Άνταμς αστοχεί απο πλεονεκτική θέση/INTIME

Στο 53’, η Σκωτία έχασε ξανά τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Καρέτσας έκανε λάθος παράλληλη ,ο Κρίστι έκλεψε, βγήκε τετ α τετ και πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Άνταμς, ο οποίος πλάσαρε προς την κενή εστία. Όμως ο νεαρός μεσοεπιθετικός αντέδρασε εντυπωσιακά, επέστρεψε με σπριντ και με καθοριστικό μπλοκ διόρθωσε το λάθος του, κρατώντας το προβάδισμα της Εθνικής.

Στο 57’, η Ελλάδα «χτύπησε» ξανά με μια φάση βγαλμένη από σεμινάριο. Ο Τεττέη έκανε υπέροχο ένα-δυο με τον Μπακασέτα, ξεχύθηκε στον χώρο με φοβερή ταχύτητα και την κατάλληλη στιγμή έστρωσε την μπάλα στον Καρέτσα. Ο εξτρέμ της Εθνικής δεν λάθεψε, πλασάροντας ψύχραιμα για το 2-0. Ο Τεττέη, στο ντεμπούτο του με το εθνόσημο, βάζει την υπογραφή του στο παιχνίδι με μια εξαιρετική ενέργεια που «γέννησε» το γκολ.

Στο 63’, η Ελλάδα έκανε το 3-0 με ένα εντυπωσιακό γκολ. Ο Τζόλης βρήκε χώρο έξω από την περιοχή, έπιασε ένα εξαιρετικό δυνατό σουτ και έστειλε την μπάλα με δύναμη στα δίχτυα του Γκόρντον, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Η Εθνική συνέχισε το επιθετικό της ξέσπασμα, αξιοποιώντας τους κενούς χώρους.

Η Σκωτία μείωσε σε 3-1 στο 65' με τον Ντόουκ, ο οποίος τελείωσε τη φάση από κοντά μετά το γύρισμα του ΜακΓκιν. Ο νεαρός φορ βρέθηκε στην καρδιά της περιοχής και δεν δυσκολεύτηκε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν και δεύτερο τέρμα 5 λεπτά αργότερα και έβαλαν «φωτιά» στο παιχνίδι.όταν ο Ρόμπερτσον έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Κρίστι εκτέλεσε με γυριστή κεφαλιά για το 3-2. Το τέρμα αυτό έδωσε ξανά ρυθμό και ενέργεια στους Σκωτσέζους, που ξαναμπήκαν στη διεκδίκηση του αγώνα.

Στο 84΄ αποβλήθηκε ο Τάσος Μπακασέτα με δεύτερη κίτρινη. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός είχε δεχτεί νωρίτερα κίτρινη κάρτα κατά το πρώτο γκολ της Σκωτίας για διαμαρτυρίες. Στη συνέχεια, δέχεται τη δεύτερη κίτρινη και να αποβάλλεται για φάουλ, αφήνοντας την Εθνική με παίκτη λιγότερο. Η Ελλάδα άντεξε την πίεση και πανηγύρισε την δεύτερη της νίκη στον όμιλο.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μουζακίτης (90' Χατζηδιάκος), Μπακασέτας, Τζόλης (90' Κωστούλας), Καρέτσας (76' Μασούρας), Παυλίδης (43' Τεττέη).

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκόρντον, Σούταρ, Χάνλεϊ (75' Μακένα), Ρόμπερτσον, Χάικι (75' Ράλστον), ΜακΓκίν, Φέγκιουσον, ΜακΤόμινεϊ, Κρίστι (82' Ντάικς), Ντόακ, Άνταμς (82' Σάνκλαντ).