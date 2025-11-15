Εθνική Νέων: Μια ανάσα απο το Euro Κ19 μετά το 8-0 επι του Λιχτενστάιν

Ακόμα ένα βήμα πρόκρισης στo Elite Round του Euro Κ19 έκανε η Εθνική Νέων, η οποία κέρδισε πολύ εύκολα το Λιχτενστάιν με το εντυπωσιακό 8-0!

Φοβερός ο Ανέστης Μύθου με χατ τρικ μέσα σε 14 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα.

Ο Ζώης Καραργύρης της ΑΕΚ και ο Μπέντρι Ντούνγκα του ΠΑΟΚ σκόραραν στο β' ημίχρονο για το 5-0. Η Ελλάδα δεν άφησε το πόδι από το γκάζι, έφτασε στο 6-0 με τον Τσίγκα στο 75ο λεπτό ενώ στο 83ο λεπτό ο Κοσίδης έκανε το 7-0! Το τελικό 8-0 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις με γκολ του Σόκου.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Εθνική Νέων έφτασε τους 6 βαθμούς στον όμιλο που διεξάγεται στην Τουρκία, την οποία αντιμετωπίζει την τελευταία αγωνιστική. Βέβαια, αν η Τουρκία δεν κερδίσει τους Λευκορώσους, η Ελλάδα θα πάρει από σήμερα την πρόκριση στο Elite Round του Euro Κ19.

Ελλάδα-Λιχτενστάιν 8-0

Ελλάδα: Μπελέρης, Τσιότας (46' Κολοκοτρώνης), Μπαταούλας, Καρκατσάλης (46' Κοσίδης), Ογιεμπάντε, Σόκος, Φίλης, Χαρούπας, Μπέρδος (63' Ντούνγκα), Καραργύρης (64' Τσίγκας) και Μύθου (46' Χάμζα).

Λιχτενστάιν: Χεμπ, Ροσένκε, Κόνζετ, Νιγκ, Κριέζιου, Σάιντλ, Πόιτνερ, Μπεκ, Ντομίγκ, Λο Ρούσο και Λάμπερτ.