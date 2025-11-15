Εθνική Νέων: Μια ανάσα απο το Euro Κ19 μετά το 8-0 επι του Λιχτενστάιν
Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα πέτυχε ακόμα μια νίκη και βρίσκεται κοντά στην πρόκριση για την τελική φάση του Euro Κ19.
Ακόμα ένα βήμα πρόκρισης στo Elite Round του Euro Κ19 έκανε η Εθνική Νέων, η οποία κέρδισε πολύ εύκολα το Λιχτενστάιν με το εντυπωσιακό 8-0!
Φοβερός ο Ανέστης Μύθου με χατ τρικ μέσα σε 14 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο για την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα.
Ο Ζώης Καραργύρης της ΑΕΚ και ο Μπέντρι Ντούνγκα του ΠΑΟΚ σκόραραν στο β' ημίχρονο για το 5-0. Η Ελλάδα δεν άφησε το πόδι από το γκάζι, έφτασε στο 6-0 με τον Τσίγκα στο 75ο λεπτό ενώ στο 83ο λεπτό ο Κοσίδης έκανε το 7-0! Το τελικό 8-0 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις με γκολ του Σόκου.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Εθνική Νέων έφτασε τους 6 βαθμούς στον όμιλο που διεξάγεται στην Τουρκία, την οποία αντιμετωπίζει την τελευταία αγωνιστική. Βέβαια, αν η Τουρκία δεν κερδίσει τους Λευκορώσους, η Ελλάδα θα πάρει από σήμερα την πρόκριση στο Elite Round του Euro Κ19.
Ελλάδα-Λιχτενστάιν 8-0
Ελλάδα: Μπελέρης, Τσιότας (46' Κολοκοτρώνης), Μπαταούλας, Καρκατσάλης (46' Κοσίδης), Ογιεμπάντε, Σόκος, Φίλης, Χαρούπας, Μπέρδος (63' Ντούνγκα), Καραργύρης (64' Τσίγκας) και Μύθου (46' Χάμζα).
Λιχτενστάιν: Χεμπ, Ροσένκε, Κόνζετ, Νιγκ, Κριέζιου, Σάιντλ, Πόιτνερ, Μπεκ, Ντομίγκ, Λο Ρούσο και Λάμπερτ.