Live το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος κόντρα στην Σκωτία

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης» σε ένα ματς με διαφορετικά κίνητρα για τις δύο ομάδες. Η γαλανόλευκη έχει χάσει τις ελπίδες πρόκρισης και αναζητά μια εμφάνιση αντίδρασης και κύρους, δοκιμάζοντας παράλληλα νέα πρόσωπα υπό τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στον αντίποδα, η Σκωτία δίνει πραγματικό «τελικό», καθώς διεκδικεί την πρώτη της συμμετοχή σε Μουντιάλ από το 1998.

Δείτε ζωντανά την έκβαση της αναμέτρησης στο Athletiko.gr