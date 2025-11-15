Ρονάλντο - Μέσι: Πόσο επιδραστικοί είναι οι δυο θρύλοι στις εθνικές τους ομάδες

Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα-διλλήματα των ποδοσφαιρόφιλων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι φυσικά το Ρονάλντο-Μέσι. Οι δυο σούπερ στάρ έχουν αφήσει εποχή τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με τους φιλάθλους και τους ειδικούς να επιχειρούν συνεχώς να αναδείξουν ποιος είναι τελικά ο GOAT (καλύτερος παίκτης όλων των εποχών) του αθλήματος. Μια σύγκριση, μέσα σε όλες, αφορά για το πόσο επιδραστικοί είναι με τις εθνικές τους ομάδες.

Ο Λίονελ Μέσι σε 196 εμφανίσεις, έχει καταγράψει 115 γκολ και 61 ασίστ, φτάνοντας συνολικά τις 176 συμμετοχές σε γκολ. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ με την αλμπισελέστε έφτασε στο απόγειο της καριέρας του κατακτώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ το 2022, αλλά και τίτλους όπως δύο Copa América, Finalissima, Ολυμπιακό Χρυσό και δύο βραβεία καλύτερου παίκτη Μουντιάλ (World Cup POTT).

Στην αντίπερα όχθη ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετρά 226 εμφανίσεις με 143 γκολ και 37 ασίστ, έχοντας 180 συμμετοχές σε γκολ συνολικά. Ο Πορτογάλος σταρ, που χαρακτηρίζεται ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο, έχει οδηγήσει την Πορτογαλία σε τίτλους, όπως το EURO 2016 και δύο Nations League, αφήνοντας το στίγμα του ως ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς της γενιάς του.

Βλέποντας τους αριθμούς, καταλαβαίνουμε ότι ο Μέσι έχει μεγαλύτερη συνολική συνεισφορά σε γκολ και ασίστ ανά παιχνίδι και περισσότερους τίτλους σε διεθνές επίπεδο, ενώ ο Ρονάλντο ξεχωρίζει για τη μακροχρόνια παρουσία και τα γκολ του. Οι δυο θρύλοι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έχουν διαφορετικές πορείες, έχουν όμως συνεισφέρει τα μέγιστα στις συνολικές επιτυχίες των χωρών τους, αι αποτελώντας πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια οπαδούς σε όλο τον κόσμο.