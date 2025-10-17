Forbes: Οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες στον κόσμο

Η αναλυτική λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές του 2025 βγήκε στη δημοσιότητα. Οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι παρέμειναν στις δύο πρώτες θέσεις.

Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που ο Λαμίν Γιαμάλ κατορθώνει να καταταχθεί δέκατος στον πλανήτη για φέτος, όσον αφορά στις ετήσιες απολαβές του.

Οι πρώτοι τρεις αγωνίζονται εκτός Ευρώπης

Πρωταγωνίστρια στην πρώτη τριάδα της λίστας η Σαουδική Αραβία, αφού στην πρώτη θέση της κατάταξης με τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές του ημερολογιακού έτους 2025 συναντούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο της Αλ Νασρ και στην τρίτη θέση τον Καρίμ Μπενζεμά της Αλ Ιτιχάντ.

Ο Πορτογάλος αμείβεται από τους Σαουδάραβες με περίπου 230 εκατομμύρια δολάρια και οι χορηγικές συμφωνίες του υπολογίζονται πως του παρέχουν ακόμη 50 εκατομμύρια.

Cristiano Ronaldo tops Forbes' highest-paid footballers list yet again 🧐💸



His $230m from Al-Nassr and $50m from partners more than doubles Lionel Messi's earnings 😲 pic.twitter.com/fNQaeHf2rt — DW Sports (@dw_sports) October 16, 2025

Δεύτερος στη λίστα, ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντίνος «μάγος» από το Ροζάριο λαμβάνει για το 2025 περίπου τα μισά από όσα λαμβάνει για το 2025 ο Ρονάλντο. Το τελικό ποσό υπολογίζεται συνολικά στα 130 εκατομμύρια δολάρια και συμπεριλαμβάνει τόσο την αμοιβή, που αποκομίζει από την Αμερικανική Ίντερ Μαϊάμι, όσο και εξωγηπεδικές του δραστηριότητες, ή τις εμπορικές συμφωνίες με εταιρίες όπως η Adidas, η Lay's ή η Mastercard.

Τα συνολικά έσοδα του τρίτου στη λίστα, Μπενζέμα για το 2025 υπολογίζονται περί τα 104 εκατομμύρια δολάρια.

Οι επιτυχίες του Γιαμάλ εκτινάσσουν τα ετήσια έσοδα του

Ο Λαμίν Γιαμάλ «αφήχθη» στη δεκάδα των 10 πιο ακριβοπληρωμένων ποδοσφαιριστών του ημερολογιακού έτους για πρώτη φορά στην καριέρα του.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Το «εκρηκτικό κράμα» της ηλικίας και της ταχύτητας του έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κοινού, το οποίο παρακολούθησε με γουρλωμένα μάτια τη μέχρι στιγμής πορεία του 18χρονου αστέρα.

Βάσει του καταξιωμένου Αμερικανικού περιοδικού, ο Γιαμάλ κατόρθωσε να ενισχύσει το εμπορικό του προφίλ. Στη μακρά λίστα των χορηγών του (Adidas, Konami, Powerade) προστέθηκε και η Beats By Dre.

Συνολικά έσοδα για τον Ισπανό φέτος, 43 εκατομμύρια δολάρια. Ένα λιγότερο από τον έτερο νεαρό Άγγλο μεσοεπιθετικό, Μπέλιγχαμ της Ρεάλ.

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές για το 2025

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα στη λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές για το 2025: