Ο Ρονάλντο εξηγεί την απουσία του από την κηδεία του Ζότα

Η απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο από την κηδεία του Ντιόγκο Ζότα είχε προκαλέσει ερωτηματικά και έντονες συζητήσεις. Πολλοί περίμεναν ότι ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας θα έδινε το «παρών» για να αποχαιρετήσει τον αδικοχαμένο συμπαίκτη και φίλο του, ωστόσο ο ίδιος προτίμησε να μείνει μακριά από τα φώτα εκείνης της ημέρας.



Ο Ρονάλντο, μιλώντας για πρώτη φορά δημόσια για το θέμα, εξήγησε πως η απόφασή του δεν είχε καμία σχέση με τις φήμες περί διακοπών ή αδιαφορίας. Αντίθετα, όπως είπε, δεν ήθελε η παρουσία του να επισκιάσει τη στιγμή. «Ήξερα ότι αν πήγαινα, όλη η προσοχή θα στρεφόταν σε μένα. Δεν ήθελα να συμβεί αυτό. Εκείνη η μέρα ανήκε αποκλειστικά στον Ντιόγκο και στην οικογένειά του», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης, τόνισε ότι από τότε που πέθανε ο πατέρας του, δεν έχει πάει ποτέ σε κοιμητήριο.

🗣️ Piers Morgan: "Why didn't you attend Diogo Jota's funeral?"



🗣️🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “Two reasons. After my father died I have never been at a cemetery again.



Secondly, if you know me.. where ever I go it will become a circus. The attention would go to me, and I didn't… pic.twitter.com/XmtKS3rp2y — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 6, 2025

'I cried a lot... Diogo was one of us.'



Cristiano Ronaldo opens up about hearing the "devastating" news of his Portugal teammate Diogo Jota's death - and explains why he didn't attend the funeral.



Part 2 now live👇



📺 https://t.co/1BESX9SHmt@piersmorgan | @cristiano pic.twitter.com/J2aLcV3lID — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 6, 2025





Ο σούπερ σταρ της Αλ Νασρ είχε εκφράσει από την πρώτη στιγμή τη θλίψη του με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στάθηκε έμπρακτα στο πλευρό των οικείων του Ζότα. Μια κίνηση που δείχνει πως, ακόμη κι αν δεν ήταν παρών, η καρδιά του βρισκόταν εκεί.