Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ο Μέσι δεν είναι καλύτερος από μένα, δεν θέλω να είμαι ταπεινός»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε για άλλη μια φορά στον Βρετανό παρουσιαστή Πίρς Μόργκαν, και είπε πράγματα που θα συζητηθούν. Η συνέντευξη θα κυκλοφορήσει στις 4 Νοεμβρίου, και σε μια προεπισκόπησή της ο Πορτογάλος σούπερ σταρ τόνισε ότι ο διάσημος Αργεντινός δεν είναι καλύτερος παίκτης από αυτόν.

Όταν ο Μόργκαν τον ρώτησε: «Λένε ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από εσένα, εσύ τι πιστεύεις;» ο Κριστιάνο απάντησε χωρίς δισταγμό: «Είναι ο Μέσι καλύτερος από μένα; Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Δεν θέλω να είμαι ταπεινός». Όταν ρωτήθηκε για το εάν έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής πριν από μερικές εβδομάδες, απάντησε με χιούμορ: «Αυτό δεν είναι αλήθεια, έγινα δισεκατομμυριούχος πριν από πολλά χρόνια (γέλια)».

Δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τον πρώην συμπαίκτη του Γουέιν Ρούνει, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Μέσι είναι καλύτερος από τον Πορτογάλο, με τον ίδιο να λέει: «Δεν με ενοχλεί καθόλου». Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι πριν από τρία χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε ήδη δώσει συνέντευξη στον Μόργκαν στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», όπου ανακοίνωσε ότι θα έφευγε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.