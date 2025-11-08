Λιονέλ Μέσι: Φέρνει αλλαγή στον αμερικάνικο αθλητισμό σύμφωνα με τον Ποτσετίνο

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στις ΗΠΑ τα τελευταία δύο χρόνια, με το ποδόσφαιρο στην χώρα της Βόρειας Αμερικής να έχει γίνει από τα δημοφιλέστερα σπορ, εν όψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, όπου θα διεξαχθεί πέραν των ΗΠΑ, στο Μεξικό και τον Καναδά, το ερχόμενο καλοκαίρι.

O Aργεντινός ποδοσφαιριστής γνώρισε την αποθέωση από τον συμπατριώτη του και προπονητή της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μαουρίσιο Ποτσετίνο, με τον άλλοτε τεχνικό της Παρί Σεν Ζερμέν να τον θεωρεί... ανώτερο του NBA, στο περίπου...

El entrenador de la Selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, habló del impacto de Lionel Messi en la @MLS

“Messi está cambiando la cultura deportiva del país. Antes, los niños soñaban con jugar baloncesto o fútbol americano, ahora también quieren ser futbolistas”. — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) November 7, 2025

Ο 53χρονος μίλησε για επίδραση που έχει ο ποδοσφαιριστής στο εν λόγω άθλημα στην χώρα, σχετικά με το μπάσκετ, ενώ αναφέρθηκε και στην λάμψη που φέρνει στο MLS. O Ποτσετίνο, μάλιστα, τόνισε πως ο Μέσι ανέτρεψε τα δεδομένα στην χώρα, αλλάζοντας το πόσο δημοφιλές είναι το σπορ.

«Ο Μέσι αλλάζει την αθλητική κουλτούρα της χώρας. Παλιότερα, τα παιδιά ονειρεύονταν να παίζουν μπάσκετ ή αμερικανικό ποδόσφαιρο. Τώρα θέλουν επίσης να γίνουν ποδοσφαιριστές», δήλωσε ο Ποτσετίνο για τον θρύλο του αθλήματος.

Η παραπάνω δήλωση του πρώην κόουτς της Τότεναμ δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα, μιας και στατιστικά στοιχεία από το 2023 και έπειτα από όταν ο Μέσι έφτασε στις ΗΠΑ, με το πρωτάθλημα να βιώνει μια τεράστια αύξηση στην παγκόσμια προσοχή και την τηλεθέαση, ενώ υπάρχει αύξηση και στα παιδιά που εντάσσονται σε ακαδημίες.

«Στόχος της Γαλατασαράι ο Μέσι»



Παράλληλα, Η διοίκηση της Γαλατασαράι επεξεργάζεται ένα σχέδιο για να πυροδοτήσει τη «βόμβα» με την απόκτηση του Λιονέλ Μέσι. Σύμφωνα με το «FotoMaç», η τουρκική ομάδα επιδιώκει να υπογράψει τον Αργεντινό με τετράμηνο δανεισμό. Η σεζόν του MLS ολοκληρώνεται στις αρχές Δεκεμβρίου και επανεκκινεί τον Μάρτιο.

Αλλωστε ο «Pulga» έχει εκφράσει την επιθυμία του να παίζει αγώνες, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου για να είναι στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου καλοκαιριού.