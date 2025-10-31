Μέσι: Έτοιμος να πάρει θέση στις εκλογές της Μπαρτσελόνα απέναντι στον Λαπόρτα

Η σχέση του Λιονέλ Μέσι με τη Μπαρτσελόνα μοιάζει να μην τελειώνει ποτέ. Τέσσερα χρόνια μετά τη συγκινητική αποχώρησή του, ο Αργεντινός θρύλος φέρεται αποφασισμένος να παίξει ενεργό ρόλο στις επερχόμενες εκλογές του συλλόγου το 2026 , αυτή τη φορά, όμως, εκτός γηπέδων.



Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Μέσι δεν πρόκειται να μείνει αμέτοχος στη διαδικασία και σκέφτεται να ταχθεί ανοιχτά απέναντι στον Ζοάν Λαπόρτα. Ο άλλοτε πρόεδρος που τον αποχαιρέτησε το καλοκαίρι του 2021, φαίνεται πως έχει χάσει οριστικά την εμπιστοσύνη του «Pulga». Ο Μέσι, όπως λέγεται, θεωρεί πως τότε προδόθηκε, αφού ο Λαπόρτα του είχε υποσχεθεί ανανέωση συμβολαίου πριν κάνει πίσω την τελευταία στιγμή.

Ήδη, διάφορες ομάδες και επιχειρηματικοί κύκλοι προσπαθούν να τον προσεγγίσουν, επιδιώκοντας τη στήριξή του για να δημιουργήσουν ένα ενωμένο μέτωπο απέναντι στη σημερινή διοίκηση. Αν και δεν σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα, ο Μέσι φαίνεται διατεθειμένος να υποστηρίξει όποιον έχει πραγματικές πιθανότητες νίκης. Μια πιθανή εμπλοκή του θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς τις ισορροπίες στις κάλπες των «μπλαουγκράνα».