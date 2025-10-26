Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα 2-1: Η «Βασίλισσα» μίλησε στο γήπεδο και ξέφυγε στο +5

Στον απόηχο των προκλητικών δηλώσεων του Λαμίν Γιαμάλ ,η Ρεάλ απάντησε στο... γήπεδο επικρατώντας με 2-1 της Μπαρτσελόνα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και αυξάνοντας τη διαφορά στους πέντε βαθμούς στην κορυφή της La Liga. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έδειξε από το ξεκίνημα τις προθέσεις της, πίεσε, δημιούργησε φάσεις και βρήκε δίκαια το προβάδισμα με τον Κιλιάν Εμπαπέ στο 22ο λεπτό.

Παρά την προσωρινή ισοφάριση των «μπλαουγκράνα» με τον Φερμίν Λόπες στο 38’, οι «μερένγκες» αντέδρασαν άμεσα, με τον Τζούντ Μπέλιγχαμ να διαμορφώνει το τελικό 2-1 λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Μαδριλένοι συνέχισαν να έχουν τον πλήρη έλεγχο, έχασαν ευκαιρίες για να «κλειδώσουν» τη νίκη, όμως κράτησαν με άνεση το προβάδισμα ως το τέλος. Με αυτή τη νίκη, η Ρεάλ εδραιώνεται μόνη πρώτη στην κορυφή, δείχνοντας πιο ώριμη και αποφασιστική από ποτέ.



Το ματς

Η Ρεάλ μπήκε με το πόδι στο γκάζι στο Clasico αλλά το VAR την σταμάτησε δύο φορές στο πρώτο τέταρτο. Τη πρώτη όταν πήρε πίσω το πέναλτι που καταλόγισε ο ρέφερι στο 2' πάνω στον Βινίσιους και όταν ακύρωσε την... γκολάρα του Εμπάπε για χιλιοστά οφσάιντ στο 12'.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν ξανά την στιγμή τους με τον Γάλλο και αυτή τη φορά το VAR δεν τους σταμάτησε. Ο Μπέλινγχαμ βρήκε υπέροχα τον Εμπαπέ , ο Γάλλος κινήθηκε ξανά στο όριο, αυτή τη φορά καλυπτόταν και έγραψε το 1-0 στο 22'.

⚽️ MBAPPE SCORES, AND THIS TIME IT LOOKS LIKE IT'S COUNTS!!!! pic.twitter.com/56ibEwhgZL — VAR Center (@CenterVAR) October 26, 2025

Η «Βασίλισσα» συνέχισε να απειλεί αλλά ο Σέζνι είχε απάντηση στα σουτ των Βινίσιους και Μπέλινγκχαμ. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν απάντηση στο 38'. Ο Γκιουλέρ πιέστηκε και έχασε την μπάλα σε απαγορευτικό σημείο, Ράσφορντ και Φερμίν την «έκρυψαν» με τον τελευταίο να πλασάρει υποδειγματικά τον Κουρτουά για το 1-1.

Rashford assist against Real Madrid 🥶



pic.twitter.com/oo4SVpHEXd — . (@utdcynical) October 26, 2025

Η Ρεάλ Μαδρίτης παίρνει ξανά προβάδισμα. Στο 43’, ο Μιλιτάο κέρδισε τη μονομαχία από τον Μπαλντέ μέσα στην περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στον Μπέλινγκχαμ και ο Άγγλος μέσος με κοντινό πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 2-1 για τους «μερένγκες», όπου ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

⚽️ MADRID ARE AHEAD THROUGH A JUDE BELLINGHAM GOAL! pic.twitter.com/DSiOkDdwpG — VAR Center (@CenterVAR) October 26, 2025

Πέναλτι για τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από χέρι του Ερικ Γκαρθία, με τον διαιτητή να εξετάζει τη φάση στο VAR και τελικά να δείχνει την άσπρη βούλα. Ωστόσο, ο Σέζνι απέκρουσε εντυπωσιακά την εκτέλεση του Μπαπέ στο 52’, κρατώντας το σκορ, στην πρώτη χαμένη εκτέλεση πέναλτι της Ρεάλ για φέτος. Το 2-1 παρέμεινε μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης με την Ρεάλ να φτάνει τους 27 βαθμούς και να ξεφεύγει στο +5 από τους «Μπλαουγκράνα».

❌ MBAPPE MISSES THE PENALTY!!! pic.twitter.com/yORPPsF4Uq — VAR Center (@CenterVAR) October 26, 2025

Ρεάλ Μαδρίτης (Αλόνσο): Κουρτουά, Βαλβέρδε (72' Καρβαχάλ), Καρέρας, Χάουσεν, Μιλιτάο, Γκιουλέρ (66' Ντίαθ), Καμαβινγκά, Μπέλιγχαμ (90' Γκαρσία), Τσουαμενί, Βινίσιους (72' Ροντρίγκο) και Εμπαπέ (90' Θεμπάγιος)

Μπαρτσελόνα (Φλικ): Σέζνι, Κουντέ, Κουμπαρσί (84' Μπάρντζι), Γκαρθία (74' Αραούχο), Μπαλντέ (97' Μαρτίν), Ντε Γιονγκ, Πέδρι, Λόπεθ, Γιαμάλ, Ράσφορντ και Φεράν Τόρες (74' Κασαδό)