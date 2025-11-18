Μπαρτσελόνα: Ερευνάται ο Ζοάν Λαπόρτα και ο Ράφα Γιούστε για υπόθεση απάτης

Ο Ζοάν Λαπόρτα λύνει το ένα πρόβλημα, και εμφανίζονται άλλα δέκα, καθώς την ώρα που έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για να επιστρέψει η ομάδα στο ανακαινισμένο Καμπ Νου (το Σάββατο 22/11 κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο) ενημερώθηκε ότι το Εφετείο της Βαρκελώνης αποφάσισε να ξανά ανοίξει τον φάκελλο της υπόθεσης όπου αυτός, και ο αντιπρόεδρος του συλλόγου Ράφα Γιούστε είχαν κατηγορηθεί για απάτη, μετά από μήνυση γυναίκας η επένδυσε 100.000 ευρώ σε εταιρίες με τις οποίες σχετίζονται οι δύο παράγοντες, τα οποία χάθηκαν.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε μπει στο αρχείο από το αρμόδιο δικαστήριο της Βαρκελώνης, με το Εφετείο να κρίνει ότι πρέπει να συνεχιστεί η ανακριτική διαδικασία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η γυναίκα ήταν θύμα «εγκληματικής επιχειρηματικής δραστηριότητας». Η συγκεκριμένη επενδύτρια κατέθεσε μήνυση και κατά του οικονομολόγου Χαβιέρ Σαλά Μαρτίν, πρώην στελέχους της Μπαρτσελόνα, αλλά και κατά των εταιρειών όπου κατέληξαν τα χρήματα που, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, έχασε.

🚨 Una nova querella contra Laporta, Oliver, Yuste i Sala Martín pel Cas Reus.



Una inversora, que em va contactar després del documental @LaportaGate, ha presentat querella per un presumpte delicte d’estafa agravada. Li deuen 80.000€



La querella està admesa a tràmit i se’ls… pic.twitter.com/MqI4OkK1fi — Andreu Rauet (@AndreuRauet) November 18, 2025

Αυτή είναι η τέταρτη μήνυση που δέχεται η εταιρεία CSSB Limited για επενδυτική απάτη. Οι κινήσεις της συγκεκριμένης εταιρίας έχουν οδηγήσει και σε άλλες έρευνες, στο πλαίσιο των οποίων είχε κληθεί να καταθέσει ο Λαπόρτα (και τότε ήταν υπό διερεύνηση) τον περασμένο Ιανουάριο. Με την συγκεκριμένη υπόθεση να είναι κλειστή από τον περασμένο Ιούνιο, αφού οι εισαγγελείς είχαν εκτιμήσει ότι δεν υπήρχε στοιχείο εξαπάτησης και ότι επρόκειτο για «ατυχείς διαχειριστικές επιλογές και μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων», πλέον το Εφετείο έχει διαφορετική άποψη, μετά την συγκεκριμένη καταγγελία της γυναίκας, και ζητά διευκρινίσεις για ζητήματα όπως η έλλειψη επαρκούς και αληθούς ενημέρωσης προς την επενδύτρια, η χρήση εταιρειών με σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και η προσέλκυση κεφαλαίων βασισμένη στο «κοινωνικό κύρος» των εμπλεκομένων.