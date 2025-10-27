Δεν ξανάγινε: Ομάδα της La Liga... μικραίνει το γήπεδο της προκειμένου να παίξει στην Ευρώπη

Η Ράγιο Βαγιεκάνο αναγκάζεται να μικρύνει τις διαστάσεις του «Στάδιο Βαγέκας» ώστε να μπορέσει να αγωνιστεί στο Conference League. Συγκεκριμένα, τα δύο τέρματα έχουν μετακινηθεί περίπου μισό μέτρο προς τον τοίχο, αφήνοντας το γήπεδο στα 100 μέτρα μήκος, σχεδόν όπως πριν.

Η μεγάλη αυτή αλλαγή θα επηρεάσει το πλάτος, δημιουργώντας σαφή διαφορά στους αγώνες του ισπανικού πρωταθλήματος σε σχέση με του Conference League. Πιο αναλυτικά η UEFA... ανάγκασε τον σύλλογο από την Μαδρίτη να μειώσει τις διαστάσεις του γηπέδου, ώστε να τηρηθεί η υποχρεωτική απόσταση ασφαλείας από τις εξέδρες. Το ερώτημα ήταν αν ο σύλλογος θα επανέφερε τις συνήθεις διαστάσεις για τους αγώνες της La Liga στον επόμενο εντός έδρας αγώνα του, την Κυριακή (26/10) απέναντι στην Αλαβές.

⚡ Sin apenas haber digerido el viaje a Suecia en Conference League...



🔴⚪ Pero volviendo a cantar 'La Vida Pirata en Vallecas'.



Gracias, ADRV. pic.twitter.com/9Wnf9elsde — Raúl González (@RaulGlezP_) October 26, 2025

Στην Ισπανία, το επίσημο πλάτος του γηπέδου είναι 66,6 μέτρα, μέτρηση που επανήλθε για το παιχνίδι της Κυριακής. Αντίθετα στους αγώνες του Conference League, το πλάτος θα είναι περίπου 64 μέτρα, δηλαδή περίπου 1,3 μέτρα πιο στενό σε κάθε πλευρά.

Οι αλλαγές στις γραμμές στο γήπεδο της Ράγιο / printscreen

Για την ιστορία, η Ράγιο κέρδισε 1-0 την Αλαβές εντός έδρας για την 10η αγωνιστική της La Liga ανεβαίνοντας στην 7η θέση, και πλησίασε ξανά στις ευρωπαϊκές θέσεις. Το νικητήριο γκολ σημείωσε ο Ζουράφσκι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Από την άλλη στο Conference βρίσκεται στην 7η θέση της League Phase μετά από μία νίκη, επί της Σκεντίγια με 2-0 και μια ισοπαλία (2-2) απέναντι στην Χάκεν στη Σουηδία.