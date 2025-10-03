Πρώην παίκτης του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Conference είναι... παγκίτης στη Β' Ισπανίας

Ο Αντρέ Όρτα, έπειτα από δύο εξάμηνους δανεισμούς στον Ολυμπιακόμε τον οποίο κατέκτησε το Conference League και το εγχώριο ντάμπλ, συνεχίζει την καριέρα του στην Αλμερία. Ωστόσο ο Πορτογάλος χαφ δεν έχει ακόμη καταφέρει να βρει σταθερό ρόλο στη Segunda División. Ο 28χρονος άσος αποκτήθηκε από τη Μπράγκα με τη μορφή δανεισμού, με προβλεπόμενη ρήτρα αγοράς 1,5 εκατ. ευρώ, ποσό που δύσκολα θα δαπανήσει η Αλμερία με βάση τα μέχρι τώρα πεπραγμένα του.

Ο ανταγωνισμός στο κέντρο με τους Λόπι, Μπάμπα, Γκι Γκέντες και Σέλβι Κλουά αποδεικνύεται σκληρός, με τον Όρτα να έχει καταγράψει μόλις τέσσερις συμμετοχές, όλες ως αλλαγή. Η μεγαλύτερη σε διάρκεια ήταν τα 45 λεπτά κόντρα στη Ρεάλ Βαγιαδολίδ, ενώ συνολικά μετρά μόλις 115 λεπτά συμμετοχής.

Στο ματς της 6ης αγωνιστικής πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο στη θέση του Μπάμπα και στα 21 λεπτά που αγωνίστηκε έδειξε στοιχεία από τις καλές του εμφανίσεις στον Ολυμπιακό, κυρίως στο δημιουργικό κομμάτι. Παρόλα αυτά, ο Όρτα δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί στην Ισπανία, μετρώντας τρεις αναμετρήσεις στις οποίες δεν αγωνίστηκε λεπτό, δείγμα της κακής αρχής στη σεζόν για τον Πορτογάλο χαφ.