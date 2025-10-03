Κουλούρης... on fire: Με νέο πανέμορφο γκολ έδωσε βαθμό στην ομάδα του στην Σαουδική Αραβία (vid)

Ο Ευθύμης Κουλούρης ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν με την Αλ Ούλα, αποτελώντας καθοριστικό παράγοντα στην ισοπαλία 1-1 με την Αλ Μπατίν για τη δεύτερη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα στο 80ό λεπτό με μια εκπληκτική εκτέλεση μέσα από την περιοχή, αφήνοντας ανήμπορο τον αντίπαλο τερματοφύλακα να αντιδράσει.

Ήταν το τέταρτο γκολ του σε ισάριθμους αγώνες από τότε που μετακινήθηκε φέτος το καλοκαίρι από την πολωνική Πόγκον έναντι 4 εκατ. ευρώ.