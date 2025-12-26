«Κίλερ» ο Κουλούρης στη Σαουδική Αραβία: Σκόραρε ξανά και έφτασε τα 14 τέρματα (video)

Ασταμάτητος είναι ο Ευθύμης Κουλούρης (και) στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Ούλα. Ο διεθνής σέντερ φορ έβαλε σε ένα ακόμα παιχνίδι το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ, στο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας του με την Αλ Τζαμπαλάιν. Παρά το γκολ του, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 2-2, με τον Κουλούρη πάντως να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Σε 13 εμφανίσεις ο 29χρονος μετρά 11 γκολ και τα 14 συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις επιβεβαιώνοντας με κάθε ευκαιρία την ικανότητα του στο σκοράρισμα, όπως ακριβώς έκανε και στην Πολωνία με τη φανέλα της Πογκόν.

Δείτε το γκολ του Κουλούρη