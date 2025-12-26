Η «ελληνική» Αλ Καλίτζ ηττήθηκε με 3-2 από την Αλ Χιλάλ - Ασίστ ο Φορτούνης, γκολ ο Μασούρας (vids)

Σταθερά σε υψηλό επίπεδο συνεχίζει στη Σαουδική Αραβία ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος πρόσθεσε ακόμη μία ασίστ στο ενεργητικό του στο παιχνίδι της Αλ Καλίτζ απέναντι στην Αλ Χιλάλ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός βρήκε ιδανικά τον Κινγκ, φτάνοντας τις 10 τελικές πάσες τη φετινή σεζόν και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

🟢🟡 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳



⏰ 79' AL HILAL 3 x 1 AL KHALEEJ

⚽️ Lajami (contra)



Cruzamento na área, King finaliza, Lajami desvia contra e o Khaleej diminui. pic.twitter.com/gFSDXvNciM — Central do Arabão (@centraldoarabao) December 26, 2025

Λίγο αργότερα, τη σκυτάλη πήρε ο Γιώργος Μασούρας. Ο διεθνής εξτρέμ κινήθηκε άψογα στην πλάτη της άμυνας και με υποδειγματικό πλασέ διαμόρφωσε το 3-2, βάζοντας και αυτός τη δική του «σφραγίδα» στο ματς.

Ο 31χρονος Μασούρας μετρά συνολικά πέντε γκολ στη φετινή σεζόν σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Σαουδικής Αραβίας, ενώ έχει προσθέσει και μία ασίστ, συνεχίζοντας τις θετικές εμφανίσεις μακριά από την Ελλάδα υπό τις οδηγίες του Γιώργου Δώνη.