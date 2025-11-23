Κριστιάνο Ρονάλντο: Aδιανόητο γκολ με ψαλιδάκι στο 96' εναντίον της «ελληνικής» Αλ Καλίτζ (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέδειξε για άλλη μια φορά πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, καθώς με ένα απίστευτο ψαλιδάκι στις καθυστερήσεις σφράγισε τη νίκη της Αλ Νασρ με σκορ 4-1 κόντρα στην Αλ Καλίτζ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αλ Καλίτζ έχει έντονο ελληνικό χρώμα, καθώς στην ομάδα αγωνίζονται οι Δώνης, Φορτούνης, Μασούρας, Κουρμπέλης καθώς και οι Σένκεφελντ και Φερνάντες. Παρ' όλα αυτά, η παρουσία των Ελλήνων διεθνών δεν στάθηκε αρκετή απέναντι στον ασταμάτητο Ρονάλντο, ο οποίος γύρισε τα χρόνια πίσω με αυτό το εκπληκτικό γκολ.