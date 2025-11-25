Σπορ Πορτογαλία Mundial Κριστιάνο Ρονάλντο

Ρονάλντο: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Πορτογάλος σούπερ σταρ - Παίζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Η FIFA ανακοίνωσε την ποινή του Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την αγκωνιά σε παίκτη της Ιρλανδίας, τιμωρία μίας αγωνιστικής. Προλαβαίνει το Μουντιάλ.

Caption
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η FIFA τιμώρησε τον Πορτογάλο επιθετικό της Αλ Νάσρ με ποινή μόνο μίας αγωνιστικής για την απρεπή συμπεριφορά του στο ματς με την Ιρλανδία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ρονάλντο έχασε τον αγώνα με την Αρμενία με την ομάδα του να σκοράρει 9 φορές.

Έτσι, ο Πορτογάλος σταρ έχασε την ευκαιρία να φτάσει πιο κοντά στα 1000 επίσημα γκολ, ωστόσο η ευκαιρία αυτή θα του δοθεί από τον πρώτο κιόλας αγώνα της εθνικής του στο Μουντιάλ της Αμερικής το καλοκαίρι του 2026.

Ο CR7, γνωστός για τις κορυφαίες εμφανίσεις του με την Πορτογαλία, παραμένει βασικό κομμάτι της ομάδας και η FIFA του την «χάρισε» και δεν του περιορίζει την συμμετοχή στο τελευταίο του κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά. 

Η απόφαση διευκρινίζει ότι η ποινή είναι περιορισμένη και σκοπό έχει την την τήρηση της πειθαρχίας από όλους τους παίκτες... ανεξάρτητα εάν λέγεσαι Κριστιάνο Ρονάλντο. 

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Πορτογαλία Mundial Κριστιάνο Ρονάλντο

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader