Ρονάλντο: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Πορτογάλος σούπερ σταρ - Παίζει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Η FIFA τιμώρησε τον Πορτογάλο επιθετικό της Αλ Νάσρ με ποινή μόνο μίας αγωνιστικής για την απρεπή συμπεριφορά του στο ματς με την Ιρλανδία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ρονάλντο έχασε τον αγώνα με την Αρμενία με την ομάδα του να σκοράρει 9 φορές.

Έτσι, ο Πορτογάλος σταρ έχασε την ευκαιρία να φτάσει πιο κοντά στα 1000 επίσημα γκολ, ωστόσο η ευκαιρία αυτή θα του δοθεί από τον πρώτο κιόλας αγώνα της εθνικής του στο Μουντιάλ της Αμερικής το καλοκαίρι του 2026.

Ο CR7, γνωστός για τις κορυφαίες εμφανίσεις του με την Πορτογαλία, παραμένει βασικό κομμάτι της ομάδας και η FIFA του την «χάρισε» και δεν του περιορίζει την συμμετοχή στο τελευταίο του κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά.

Η απόφαση διευκρινίζει ότι η ποινή είναι περιορισμένη και σκοπό έχει την την τήρηση της πειθαρχίας από όλους τους παίκτες... ανεξάρτητα εάν λέγεσαι Κριστιάνο Ρονάλντο.