Μουντιάλ 2026 χωρίς... παλμό - Ανησυχία της FIFA για την ζήτηση στα εισιτήρια

Το Mundial 2026 στην Αμερική με διοργανώτριες χώρες τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Μεξικό και τον Καναδά θα αποτελέσει το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο με 48 χώρες να συμμετέχουν. Ωστόσο, παρά τη διεύρυνση και την ιστορική της σημασία, οι ρυθμοί πώλησης εισιτηρίων εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι και το ενδιαφέρον μοιάζει χλιαρό σε σύγκριση με τα προηγούμενα.

Ένας βασικός λόγος απουσίας μεγάλης ανταπόκρισης είναι ο κορεσμός. Το διεθνές ποδοσφαιρικό ημερολόγιο είναι πλέον γεμάτο, με συνεχείς διοργανώσεις συλλόγων και εθνικών ομάδων, με αποτέλεσμα το Mundial να μην αποτελεί τη «σπάνια γιορτή» που ήταν παλαιότερα.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: There is major concern within FIFA regarding the lack of hype for the upcoming World Cup and they don't know why.



It will be the first ever tournament with 48 countries participating, but many seats remain unsold.



Παράλληλα, η αύξηση σε 48 ομάδες προκαλεί διχογνωμία. Από τη μία πλευρά, περισσότεροι αγώνες σημαίνουν μεγαλύτερη εμπορική αξία, αλλά κάποιοι φίλαθλοι φοβούνται σε πιθανή πτώση της ποιότητας και λιγότερη ένταση στη φάση των ομίλων.

Καθοριστικός παράγοντας στην απουσία του αναμενόμενου hype είναι ο οικονομικός. Τα εισιτήρια στη φάση των ομίλων εκτιμάται ότι ξεκινούν περίπου από 800–1200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν τα 3000 ευρώ, ενώ στα νοκ άουτ οι τιμές συχνά κυμαίνονται από 2000 έως και 5000 ευρώ ή περισσότερο για καλύτερες θέσεις.

Ο τελικός παραδοσιακά κοστίζει από 3000 ευρώ και μπορεί να ξεπεράσει τα 4.000–5.000 ευρώ στις vip κατηγορίες. Αν προστεθούν αεροπορικά και διαμονή, το συνολικό κόστος για έναν φίλαθλο μπορεί εύκολα να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τις 6.000–10.000 ευρώ, ποσό ιδιαίτερα υψηλό σε περίοδο οικονομικής πίεσης και πληθωρισμού.

Η απουσία ακόμα ενός ισχυρού αφηγήματος που να «ανάψει» τη φαντασία του κοινού, όπως ιστορικές τελευταίες συμμετοχές σούπερ σταρ ή μεγάλες αντιπαλότητες έχει συμβάλλει δραστικά στη μείωση της ανταπόκρισης.

Βέβαια, είναι δεδομένο ότι όσο πλησιάζει η έναρξη, το ενδιαφέρον συνήθως κορυφώνεται. Το ερώτημα είναι αν αυτή τη φορά η λάμψη του θεσμού αρκεί από μόνη της ή αν η FIFA θα χρειαστεί κάτι παραπάνω για να ξανακερδίσει τον απόλυτο παλμό του πλανήτη.