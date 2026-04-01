Τρίτο σερί «αντίο»: Η Βοσνία πάει Μουντιάλ και στέλνει την Ιταλία σε ποδοσφαιρική λήθη

Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που συχνά χαρίζει δεύτερες ευκαιρίες, αλλά η μοίρα φαίνεται πως εξάντλησε την επιείκειά της για την «Σκουάντρα Ατζούρα». Αυτό που άλλοτε φάνταζε ως ένα απίθανο σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι πλέον η σκληρή, κρύα πραγματικότητα: η τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία θα παρακολουθήσει το τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο από τον καναπέ της, αυτή τη φορά μετά το κάζο από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αφού οι Βόσνιοι επικράτησαν στη διαδικασία των πέναλντι στο Σαράγεβο. Η Ιταλία έστειλε το ματς στη ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλντι και εκεί οι Βόσνιοι έκαναν το 4/4 εκμεταλλευόμενοι την αστοχία των Εσπόζιτο και Κριστάντε. Έτσι προκρίθηκαν για δεύτερη φορά στην ιστορία τους σε τελική φάση Μουντιάλ.

Italy lose on penalties and fail to qualify for their THIRD straight FIFA World Cup after losing to Bosnia and Herzegovina 😭🇮🇹 pic.twitter.com/ts79y0ZPpY — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 31, 2026

Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται απλώς ως φάρσα, αλλά ως μια εθνική αθλητική τραγωδία που ξεκίνησε το 2018. Τότε, το «Σαν Σίρο» είχε βυθιστεί στη σιωπή όταν η Σουηδία, με εκείνο το άχαρο αλλά αποτελεσματικό παιχνίδι της, κράτησε το μηδέν και άφησε την ομάδα του Τζαν Πιέρο Βεντούρα εκτός Ρωσίας. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια που οι Ιταλοί δεν θα έδιναν το παρόν στη μεγαλύτερη γιορτή. Τα δάκρυα του Τζιανλουίτζι Μπουφόν στο φινάλε εκείνης της αναμέτρησης θεωρήθηκαν το ναδίρ, η στιγμή που η Ιταλία θα έπιανε πάτο για να αναγεννηθεί.

Κι όντως, η κατάκτηση του Euro το 2021 έμοιαζε με την ολική επαναφορά. Όμως, η πτώση ήταν ακόμα πιο απότομη. Το 2022, η Ιταλία υπέστη έναν από τους πιο ταπεινωτικούς αποκλεισμούς στην ιστορία της. Η Βόρεια Μακεδονία, μέσα στο Παλέρμο, σκότωσε τα όνειρα του Ρομπέρτο Μαντσίνι με ένα γκολ στις καθυστερήσεις, αφήνοντας άναυδο τον πλανήτη. Η απουσία από το Κατάρ σφράγισε μια οκταετία εσωστρέφειας και αμφισβήτησης.

Print Screen/ Οι εντεκάδες Ιταλίας και Βόρειας Μακεδονίας στην αναμέτρηση του 2022.

Σήμερα, το σκηνικό επαναλαμβάνεται με διαφορετικό θύτη αλλά το ίδιο θύμα. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ύψωσε ένα απροσπέλαστο τείχος, εκμεταλλεύτηκε την ιταλική δυστοκία και έδωσε το τελειωτικό χτύπημα σε μια γενιά που μοιάζει εγκλωβισμένη στο ένδοξο παρελθόν της. H Ιταλία προηγήθηκε νωρίς στο παιχνίδι με ένα γκολ του Κιν στο 15', ωστόσο η κόκκινη κάρτα του Μπαστόνι στο 44, έφερε πολλά προβλήματα στην ομάδα του Γκατούζο.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Τρεις συνεχόμενες διοργανώσεις χωρίς το εθνόσημο της Ιταλίας σημαίνουν δώδεκα χρόνια απουσίας. Για μια χώρα που ζει και αναπνέει για το ποδόσφαιρο, αυτό δεν είναι απλώς μια αποτυχία, είναι μια υπαρξιακή κρίση που αποδεικνύει πως το «DNA του νικητή» δεν είναι αρκετό όταν λείπει το καθαρό μυαλό και η φρεσκάδα. Η Ιταλία πλέον δεν είναι η «Μεγάλη Κυρία» του ποδοσφαίρου, αλλά ένας έκπτωτος γίγαντας που παλεύει να θυμηθεί πώς είναι να αγωνίζεσαι κάτω από τα φώτα του Μουντιάλ.