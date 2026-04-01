Μουντιάλ: Αυτές είναι οι «Ευρωπαϊκές» ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου - Απομένουν δυο εισιτήρια

Ολοκληρώθηκε η προκιρματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για τις ομάδες της «Γηραιάς Ηπείρου».

Η μεγαλύτερη γιορτή του Παγκοσμίου ποδοσφαίρου ξεκινάει από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλίου σε τρεις χώρες της Βόρειας Αμερικής: Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η Σουηδία πήρε το «αίμα» της πίσω και σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι ήταν αυτή που με σκορ (3-2) πήρε την πρόκριση. Οι Σουηδοί θα παίξουν στον 6ο όμιλο με Ολλανδία, Ιαπωνία και Τυνησία.

3-2 Sweden.



GOOOOOOOOAAAAAAL GOLAZOOOOOOOOO GOL GOL GOL GOL GOL VIKTOR F*CKING GYOKERES WINS IT FOR SWEDEN IN THE LAST MINUTE OF THE GAME!!!!!! SWEDEN ARE GOING TO THE WORLD CUP WOW WOW WOW GYÖKERES!!!!!!!! 🇸🇪🇸🇪🇸🇪⭐⭐⭐#SWEPOL

Η Πολωνία όχι μόνο αποκλείστηκε αλλά αποχεραιτάει και τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Αποσκευές για τις ΗΠΑ θα ετοιμάσει και η Τουρκία μετά την νίκη κόντρα στο Κόσοβο, χάρη στο γκολ του Ακτούρκογλου. Η ομάδα του Μοντέλα θα είναι στον 4ο όμιλο με την «οικοδέσποινα» Αμερική, Παραγουάη και Αυστραλία.

Η Τσεχία πήρε το θρίλερ με την Δανία στα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια έληξε ισόπαλη (1-1) ενώ στην παράταση δεν άλλαξε κάτι. Στην διαδικασία τον πέναλτι οι Δανοί αστόχησαν αρχικά με τον Χόιλουντγια να ακολυθήσουν οι Ντράιερ και Γένσεν, μοναδικός εύστοχος ο Έρικσεν . Τελικό σκορ (3-1). Οι Τσέχοι θα βρεθουν στον 1ο όμιλο με Μεξικό, Νότια Αφρική και Νότια Κορέα.

Τέλος, οι Βόσνιοι έκαναν την έκπληξη και «τσέκαραν» το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οι Ιταλοί μένουν για ακόμα μια φορά εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τελευταία συμμετοχή το 2014 στην Βραζιλία. Το παιχνίδι οδηγήθηκε και αυτό στην «ρώσσικη ρουλέτα» με την Βοσνία-Ερζεβοβίνη να ευστοχεί και στα 4 σουτ από τα έντεκα βήματα. Τελικό σκορ (1-1) σε κανονική διάρκεια και παράαση, (4-1) στα πέναλτι.

For the first time since 2014...



Η Βοσνία-Ερζεβοβίνη κλείνει της θέσεις των «Ευρωπαίων» και θα αγωνιστεί στο 2ο όμιλο με Καναδά, Κατάρ και Ελβετία.

🚨 2026 FIFA World Cup Groups.



(Group A) 🇨🇿 Czechia or 🇩🇰 Denmark



(Group B) 🇧🇦 Bosnia or 🇮🇹 Italy



(Group D) 🇽🇰 Kosovo or 🇹🇷 Türkiye



(Group F) 🇸🇪 Sweden or 🇵🇱 Poland



(Group I) 🇮🇶 Iraq or 🇧🇴 Bolivia



Τα τελευταία εισιτήρια

Με τις 46 πλέον «σίγουρες» ομάδες, το Κονγκό, η Τζαμάικα, το Ιράκ και η Βολιβία θα διεκδικήσουν δύο θέσεις για το Μουντιαάλ. Συγκεκριμένα, Κονγκό και Τζαμάικα αναμετρούνται τα ξημερώματα (01/4,00:00) και Ιράκ - Βολιβία (01/4,06:00).

Ο νικητής του Κονγκό -Τζαμάικα θα τοποθετηθεί στον 11ο όμιλο μαζί με Πορτογαλία, Ουζμπεκιστάν και Κολομβία. Από την άλλη πλευρά όποιος επικρατήσει μεταξύ του Ιράκ και της Βολιβίας θα είναι στον 9ο όμιλο με Γαλλία, Σενεγάλη και Νορβηγία.

Οι 12 όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

1ος Όμιλος: Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία

2ος Όμιλος: Καναδάς, Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία

3ος Όμιλος: Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία

4ος Όμιλος: ΗΠΑ, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία

5ος Όμιλος:Γερμανία,ΚουρασάοΑκτή Ελεφαντοστού,Εκουαδόρ

6ος Όμιλος: Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τυνησία

7ος Όμιλος: Βέλγιο,Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία

8ος Όμιλος: Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σαουδική Αραβία ,Ουρουγουάη

9ος Όμιλος: Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ/Βολιβία, Νορβηγία

10ος Όμιλος: Αργεντινή,Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία

11ος Όμιλος: Πορτογαλία, Κονγκό/Τζαμάικα, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία

12ος Όμιλος: Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς

Ερωτηματικό ο 7ος όμιλος

Ερωτηματικό βέβαια παραμένει η κατάσταση στον 7ο όμιλο, εκεί που συμμετέχει το Ιράν. Πρόσφατα ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ότι θα κάνει τα πάντα για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων του. Στον ίδιο όμιλο συμμετέχουν επίσης το Βέλγιο, η Αίγυπτος και η Νέα Ζηλανδία.

Τα 16 γήπεδα

Οι περισσότεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και γιαυτό το λόγο θα έχουν μια σχεδόν «ποδοσφαιρική ομάδα» σε γήπεδα.

Έντεκα διαφορετικές πόλεις 11 διαφορετικά γήπεδα!Ατλάντα, Βοστώνη, Άρλινγκτον, Χιούστον, Κάνσας, Λος Άντζελες, Μαϊάμι, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια, Σιάτλ και Σαν Φρανσίσκο.

Η Νέα Υόρκη και το «MetLife» με χωρητικότητα έως και 82,5 χιλιάδων θέσεων θα φιλοξενήσει τον τελικό της 19ης Ιουλίου.

🚨 FIFA have chosen to stage the World Cup final at MetLife Stadium — an American football venue. 🇺🇸



Instead of using Estadio Azteca, where legends like Pelé and Maradona lifted the trophy. 🇲🇽



Τα γήπεδα των ΗΠΑ

Στάδιο MetLife, Ιστ Ράδερφορντ, Νιού Τζέρσι: 82.500 θεατές

Στάδιο AT&T, Άρλινγκτον, Τέξας: 80.000 θεατές

Arrowhead Stadium , Κάνσας Σίτι, Μιζούρι: 76.416 θεατές

NRG Stadium, Χιούστον, Τέξας: 72.220 θεατές

Mercedes-Benz Stadium, Ατλάντα, Τζόρτζια: 71.000 θεατές

SoFi Stadium , Ίνγκλγουντ, Καλιφόρνια: 70.240 θεατές

Lincoln Financial Field, Φιλαδέλφεια, Πενσιλβάνια: 69.796 θεατές

Lumen Field, Σιάτλ, Ουάσινγκτον: 69.000 θεατές

Levis Stadium, Σάντα Κλάρα, Καλιφόρνια: 68.500 θεατές

Gillette Stadium, Φόξμπορο, Μασαχουσέτη: 65.878 θεατές

Hard Rock Stadium, Μαιάμι Γκάρντενς, Φλόριντα: 64.767 θεατές

Το γήπεδα στο Μεξικό

Estadio Azteca, Πόλη του Μεξικού: 87.523 θεατές

Estadio BBCA, Γουαδελούπη, Νουέβο Λεόν: 53.500 θεατές

Estadio Karon, Σαπόπαν, Χαλίσκο: 49.850 θεατές

Τα γήπεδα του Καναδά