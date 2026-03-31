Λεβαντόφσκι: Το όνειρο του Μουντιάλ ή ο τελυταίος «χορός» με το εθνόσημο

Ο αρχηγός της Πολωνίας μετράει αντίστροφα για το μεγάλο αντίο. Η πιθανή πρόκριση στο Μουντιάλ θα είναι η τελευταία μεγάλη του διοργάνωση.

ΑΠΕ ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η Εθνική ομάδα της Πολωνίας αντιμετωπίζει τη Σουηδία στις 31 Μαρτίου για τα Play Offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η «παρέα» του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θέλει τη νίκη ώστε να «τσεκάρει» το εισιτήριο για το Μουντιάλ της Αμερικής.

Το κίνητρο είναι μεγάλο καθώς ο 37χρονος πλέον «Λέβα» ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την Εθνική ομάδα της χώρας του.

Τι σημαίνει αυτό;

Σε περίπτωση που οι Σουηδοί είναι αυτοί που θα πάρουν την πρόκριση, σήμερα θα γραφτεί ο επίλογος του μεγάλου αρχηγού της Πολωνίας. Εάν, η Πολωνία βρεθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα είναι η τελευταία μεγάλη του διοργάνωση.

Οι δυο ομάδες έιχαν αναμετρηθεί ξανά στις (29/03/22) με φόντο την συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Τότε με σκορ (2-0) και σκόρερ τους Λεβαντόφσκι και Ζιελίνσκι, η Πολωνία πανηγύρισε την 9η παρουσία της σε Μουντιαλ. Κάτι παρόμοιο θέλουν να πετύχουν και σήμερα.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έκανε ντεμπούτο με την Εθνική ανδρών της Πολωνίας στις 10 Σεπτεμβρίου 2008 κόντρα στον Άγιο Μαρίνο όπου η ομάδα του επικράτησε με σκορ 2-0 και μάλιστα πέτυχε το παρθενικό του γκολ ως αλλαγή.

Έκτοτε, μετράει 89 γκολ και 38 ασιστ σε 164 συμμετοχές.

Το γκολ κόντρα στην Ελλάδα στο Euro 2012

Ατομικές διακρίσεις

  • Παίκτης της Χρονιάς της FIFA (2): 2020, 2021
  • FIFA FIFPro World11: 2020,2021
  • Χρυσό Παπούτσι Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων FIFA: 2020
  • IFFHS Κορυφαίος παίκτης στον κόσμο: 2020,2021
  • IFFHS Κορυφαίος σκόρερ στον κόσμο: 2020, 2021
  • IFFHS Κορυφαίος σκόρερ στον κόσμο: 2015, 2021
  • IFFHS Ομάδα της χρονιάς: 2020, 2021
  • IFFHS κορυφαίος παίκτης της δεκαετίας στον κόσμο, 7η θέση: 2011–2020
  • IFFHS Κορυφαίος σκόρερ της δεκαετίας στον κόσμο, 3η θέση: 2011–2020
  • IFFHS Παγκόσμια Ομάδα της δεκαετίας: 2011–2020
  • IFFHS Ομάδα της δεκαετίας της UEFA: 2011–2020
  • Παίκτης της Χρονιάς της UEFA: 2019–20
  • Επιθετικός της σεζόν του ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ: 2019–20
  • Κορυφαίος σκόρερ του ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ: 2019–20
  • Κορυφαίος σε ασίστ του ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ: 2019–20
  • Ομάδα της σεζόν του ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ: 2015–16,2016–17, 2019–20
  • Ομάδα της Χρονιάς της UEFA (2): 2019, 2020
  • Κορυφαίος παίκτης των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος: 2016
  • ESM (European Sports Media) Ομάδα της χρονιάς: 2019–20
  • World Soccer (περιοδικό) Παίκτης της Χρονιάς: 2020,2021
  • Tuttosport Χρυσός Παίκτης: 2020, 2021
  • The Guardian Κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο: 2020,2021
  • Globe Soccer κορυφαίος παίκτης της χρονιάς: 2020
  • Ευρωπαίος Αθλητής της χρονιάς: 2020
  • Παίκτης της σεζόν στη Μπούντεσλιγκα: 2016–17, 2019–20
  • Πρώτος σκόρερ στη Μπούντεσλιγκα (7): 2013–14, 2015–16, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2020–21 
  • Ομάδα της σεζόν στη Μπούντεσλιγκα (9): 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21
  • Ποδοσφαιριστής της χρονιάς στη Γερμανία: 2020,2021
  • VDV Παίκτης της σεζόν στη Μπούντεσλιγκα: 2012–13,2016–17, 2017–18,2019–20,2020–21
  • VDV Ομάδα της σεζόν στη Μπούντεσλιγκα (8): 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20
  • Πρώτος σκόρερ του Κυπέλλου Γερμανίας (3): 2014–15 (6 γκολ), 2017–18 (6 γκολ), 2018–19 (7 γκολ).
  • Πολωνός Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς (9): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020
  • Αθλητική Προσωπικότητα της Χρονιάς της Πολωνίας (2): 2015, 2020,2021
  • Κορυφαίος Παίκτης στην Εκστρακλάσα: 2009
  • Κορυφαίος σκόρερ στην Εκστρακλάσα: 2009–10
  • Γκολ της σεζόν στην Εκστρακλάσα: 2008–09
  • Πολωνός Νέος Παίκτης της Χρονιάς: 2008
  • Κορυφαίος σκόρερ στη 2η Λίγκα Πολωνίας: 2007–08
  • Κορυφαίος σκόρερ στην 3η Λίγκα Πολωνίας: 2006–07
  • Πρώτος σκόρερ πρωταθλήματος Ισπανίας: 2022–23

