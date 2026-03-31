Λεβαντόφσκι: Το όνειρο του Μουντιάλ ή ο τελυταίος «χορός» με το εθνόσημο

Η Εθνική ομάδα της Πολωνίας αντιμετωπίζει τη Σουηδία στις 31 Μαρτίου για τα Play Offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η «παρέα» του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θέλει τη νίκη ώστε να «τσεκάρει» το εισιτήριο για το Μουντιάλ της Αμερικής.

Το κίνητρο είναι μεγάλο καθώς ο 37χρονος πλέον «Λέβα» ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την Εθνική ομάδα της χώρας του.

🚨🇵🇱 𝗡𝗘𝗪: Lewandowski could be playing his last game for Poland today. He made his national team debut with Poland in 2008, 18 years ago.



Since then, he scored 89 goals and made 38 assists in 164 games.



If they go through against Sweden, we will see him feature for Poland… pic.twitter.com/3txmTct34a — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 31, 2026

Τι σημαίνει αυτό;

Σε περίπτωση που οι Σουηδοί είναι αυτοί που θα πάρουν την πρόκριση, σήμερα θα γραφτεί ο επίλογος του μεγάλου αρχηγού της Πολωνίας. Εάν, η Πολωνία βρεθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα είναι η τελευταία μεγάλη του διοργάνωση.

Οι δυο ομάδες έιχαν αναμετρηθεί ξανά στις (29/03/22) με φόντο την συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Τότε με σκορ (2-0) και σκόρερ τους Λεβαντόφσκι και Ζιελίνσκι, η Πολωνία πανηγύρισε την 9η παρουσία της σε Μουντιαλ. Κάτι παρόμοιο θέλουν να πετύχουν και σήμερα.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έκανε ντεμπούτο με την Εθνική ανδρών της Πολωνίας στις 10 Σεπτεμβρίου 2008 κόντρα στον Άγιο Μαρίνο όπου η ομάδα του επικράτησε με σκορ 2-0 και μάλιστα πέτυχε το παρθενικό του γκολ ως αλλαγή.

Έκτοτε, μετράει 89 γκολ και 38 ασιστ σε 164 συμμετοχές.

Το γκολ κόντρα στην Ελλάδα στο Euro 2012

Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski, niekwestionowana legenda....



Po prostu ROBERT LEWANDOWSKI 🇵🇱🔝 pic.twitter.com/yGWbwfmjXL — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) August 21, 2025

