Σύζυγος Λεβαντόφσκι: «Για 20 χρόνια έκανα ό,τι ήθελε ο Ρόμπερτ, τα θέλω μου είναι το ίδιο σημαντικά»

Συχνά οι σύζυγοι των καταξιωμένων αθλητών ζουν στη σκιά των συντρόφων τους.

Το στερεότυπο αυτό, όμως δείχνει σιγά-σιγά να εξαλείφεται και μία πρωτεργάτρια της διαδικασίας αυτής είναι η σύζυγος του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Άννα.

Η Άννα Λεβαντόφσκα μίλησε σε πολωνικό περιοδικό για τη σχέση της με τον αστέρα της Μπαρτσελόνα, για την οικογένεια τους, για τις επαγγελματικές φιλοδοξίες της, αλλά και για το ποδόσφαιρο, το οποίο όπως ανέφερε κυρίευσε τη ζωή της, αφού για 20 χρόνια «τα πάντα περιστρεφόταν γύρω από αυτό».

«Για 20 χρόνια όλα κινούνταν γύρω από το ποδόσφαιρο. Έκανα ό,τι ήθελε ο Ρόμπερτ, σταμάτησα τις σπουδές μου για αυτόν», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως στο παρελθόν οι περισσότερες αποφάσεις της σχετίζονταν με το πώς θα μπορούσε να υποστηρίξει την προσπάθεια του συζύγου της με τον πιο αποδοτικό τρόπο, ώστε να συμβαδίζουν με τις ανάγκες του.

Παρ' όλα αυτά, όπως υπογραμμίζει, έφτασε η ώρα που ένιωσε πως οφείλει στον εαυτό της να διεκδικήσει χώρο για τις ανάγκες και τις επιθυμίες της. Για δύο δεκαετίες, θεωρούσε πως τα δικά της θέλω ήταν λιγότερο σημαντικά, αναφέροντας:

«Ζούσαμε με την πεποίθηση ότι τα προβλήματά μας είναι ασήμαντα σε σχέση με των ανδρών. Γιατί όμως; Κάποια στιγμή απλά αποφάσισα να πάρω αυτό που μου αναλογούσε και να κάνω ό,τι ήθελα για εμένα.



Σταμάτησα να νιώθω ενοχές επειδή ζητούσα οι δικοί μου άνθρωποι να φροντίσουν κι εμένα όταν το είχα ανάγκη».

Η Άννα Λεβαντόφσκα είναι πλέον μία καταξιωμένη personal trainer, με ιδιαίτερες επαγγελματικές φιλοδοξίες. Όμως, παραδέχθηκε πως στην αρχή αισθανόταν ανασφαλής. Δήλωσε, μάλιστα πως ένιωθε τύψεις επειδή νόμιζε πως δεν ιεραρχεί σωστά τις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις της.

Στη συνέντευξή της, θυμάται χαρακτηριστικά ένα περιστατικό του παρελθόντος. Τότε, ο Λεβαντόφσκι αγωνιζόταν στο γήπεδο, όμως την ίδια ημέρα ήταν η επέτειος του επαγγελματικού της εγχειρήματος. Για την ξεχωριστή εκείνη ημέρα δήλωσε: «Πήγα στο γήπεδο, αλλά μόνο για το πρώτο ημίχρονο. Μετά έφυγα για να πάω στο στούντιό μου. Δεν εγκατέλειψα αυτό που ήταν σημαντικό για μένα για να παρακολουθήσω τον άνδρα μου».



Η Άννα Λεβαντόφσκα είναι η... αρχηγός της οικογένειας Λεβαντόφσκι. Παντρεύτηκε με τον αστέρα της Μπαρτσελόνα, Ρόμπερτ τον Ιούνιο του 2013 και έχει αποκτήσει από κοινού με τον πρώην παίκτη της Μπάγερν Μονάχου και διεθνή με την Πολωνία, δύο κόρες.

Η 38χρονη Λεβαντόφσκα ήταν αθλήτρια του καράτε, το οποίο ξεκίνησε σε ηλικία 13 ετών. Έκανε πρωταθλητισμό και καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της κατέκτησε συνολικά 38 μετάλλια. Ανάμεσά τους, εντοπίζονται διακρίσεις σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα καράτε.

Είναι μία πολυπράγμων και δυναμική γυναίκα, η οποία τα τελευταία χρόνια απέκτησε πτυχίο διατροφολόγου και δίνει συμβουλές για αδυνάτισμα στον προσωπικό της ιστότοπο. Το 2014 δημοσίευσε το πρώτο της συγγραφικό έργο, με τίτλο: «Ζήστε υγιείς και δραστήριοι με την Άννα Λεβαντόφσκα».

Η καλλονή σύζυγος του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Άννα έχει εργαστεί ως παρουσιάστρια στην τηλεόραση. Επίσης, έχει πρωταγωνιστήσει σε ένα πλήθος από διαφημιστικές καμπάνιες στην Πολωνία. Τέλος, το 2019 προχώρησε στην κυκλοφορία των καλλυντικών Phlov.

Παρά τις πολλές ασχολίες της, όμως διατηρεί τις ισορροπίες στην οικογένεια Λεβαντόφσκι και αποτελεί υπόδειγμα συζύγου, αφού υποστηρίζει αδιάκοπα τον Ρόμπερτ, ώστε να μπορεί να δουλέψει απερίσπαστος, προκειμένου να κατακτήσει την κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.