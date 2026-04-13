Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο μιας δεύτερης ευκαιρίας για Ιταλία και Πολωνία

Η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο εφαρμογής ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που η εθνική ομάδα του Ιράν δεν συμμετάσχει στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η πολιτική κατάσταση παραμένει πολύ τεταμένη και η FIFA αρνήθηκε το αίτημα του Ιράν, ώστε να παίξει αγώνες της φάσης των ομίλων εκτός της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

▫️ FIFA rozważa wdrożenie planu awaryjnego na wypadek braku udziału reprezentacji Iranu w nadchodzących Mistrzostwach Świata. Sytuacja polityczna pozostaje bardzo napięta, a FIFA odmówiła Iranowi możliwości rozegrania… pic.twitter.com/dpzCZRtkj0 — Newsy.Sportu (@Newsy_Sportu) April 13, 2026

Το σενάριο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ενός επιπλέον τουρνουά πλέι-οφ με τη συμμετοχή δύο ομάδων από την Ευρώπη και δύο από την Ασία. Αυτό θα μπορούσε να ανοίξει μια εντυπωσιακή ευκαιρία για ομάδες που έχασαν τους τελικούς των πλέι οφ, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας ή της Πολωνίας.

Από τη μία η Ιταλία έχασε την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο απο την Βοσνία-Ερζεβοβίνη και από την άλλη οι Πολωνοί έμειναν εκτός διοργάνωσης από την Σουηδία.

Αν και ο Τζιάνι Ινφαντίνο διαβεβαιώνει ότι το Ιράν θα παίξει στο τουρνουά, η FIFA ετοιμάζει ήδη μια παραλλαγή στην οποία μια άλλη εθνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει τη θέση της. Η τελική απόφαση αναμένεται έως τις 30 Απριλίου.