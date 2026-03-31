Συμμετοχή Ιράν στο Μουντιάλ: Τι σημαίνει η δήλωση Ινφαντίνο πως υπάρχει «μόνο σχέδιο Α»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο ξεκαθάρισε πως η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα κάνει τα πάντα για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων του Ιράν στο Μουντιάλ, αναφέροντας πως υπάρχει μόνο ένα σχέδιο, αυτό της συμμετοχής των Ιρανών στην γιορτή του ποδοσφαίρου, που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Τι κρύβεται πίσω από τη δήλωση και τι σηματοδοτεί η πρόθεση της FIFA;

Οι δηλώσεις του Ινφαντίνο για τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο ήταν κατηγορηματικός. Αρχικά, προσπάθησε να διαχωρίσει το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ από την ένοπλη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Έπειτα, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η διοργανώτρια αρχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου δε σκέφτεται να αποσύρει τη συμμετοχή του Ιράν από το Μουντιάλ. Τόνισε, έτσι πως το μοναδικό σχέδιο της FIFA για το Ιράν, είναι η απρόσκοπτη συμμετοχή τους στην παγκόσμια γιορτή. Για την Παγκόσμια Ομοσπονδία, δηλαδή, δεν υπάρχουν εναλλακτικές.

«Θέλουμε το Ιράν στο Μουντιάλ. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την περίπλοκη κατάσταση και σεβόμαστε πως η εθνική ομάδα του Ιράν βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις με ψυχραιμία. Θα κάνουμε ότι μπορούμε. Θα αξιοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να εξασφαλίσουμε ότι οι αγώνες του Ιράν στο Μουντιάλ θα γίνουν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Δεν υπάρχουν εναλλακτικά σχέδια, κανένα σχέδιο Β. Υπάρχει μόνο το σχέδιο Α».

Η ερμηνεία και οι αποδέκτες της δήλωσης

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο έστειλε σαφές μήνυμα πως κανείς δε πρόκειται να εμποδίσει τους Ιρανούς. Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ήταν κατηγορηματικός και τα λόγια του μπορούν να ερμηνευτούν με δύο τρόπους.

Αρχικά, οι δηλώσεις του φαίνονται να απευθύνονται στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεργάτη του στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, Ντόναλντ Τραμπ. Οι δυο τους, άλλωστε, μοιράζονται μία σχέση αμοιβαίου σεβασμού.

Ο Ινφαντίνο απευθύνθηκε έμμεσα στον Τραμπ, τον οποίο και έφερε προ ενδεχόμενων ευθυνών για την τύχη των Ιρανών διεθνών, που θα ταξιδέψουν στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ. Το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου πως ίσως οι ποδοσφαιριστές του Ιράν κινδυνέψουν αν πατήσουν το πόδι τους στα χώματα των ΗΠΑ, φαίνεται να χάνει τη δύναμή του μετά τη δήλωση του Ινφαντίνο.

Παράλληλα, ο Ινφαντίνο δείχνει να ξεκαθαρίζει στη διοίκηση του ιρανικού ποδοσφαίρου πως η FIFA πρώτον θέλει τους Ιρανούς στο Μουντιάλ και δεύτερον θα εργαστεί με προσήλωση πάνω στο επίμαχο ζήτημα, προσφέροντας στους Ιρανούς διαβεβαιώσεις για την ασφάλειά τους. Απομακρύνει, έτσι τα σύννεφα που δημιουργήθηκαν μετά τις δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου, που είναι υπεύθυνος για τα ζητήματα αθλητισμού.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Iranian National team have officially replied to President Donald Trump claiming they should withdraw from the World Cup. pic.twitter.com/w3vr7xWYei — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 12, 2026

Το μέλλον

Σαφώς, μία δήλωση δεν είναι ικανή από μόνη της να δώσει τέλος στον επικοινωνιακό πόλεμο, που ξέσπασε με αφορμή τη συμμετοχή των Ιρανών στο Μουντιάλ. Όμως, αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Τζιάνι Ινφαντίνο μιλάει με τόσο κατηγορηματικό τρόπο.

Η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν αφήνει πολλά περιθώρια στη FIFA, που δείχνει για πρώτη φορά να διαχειρίζεται επικοινωνιακά την κρίση, προκρίνοντας μία λύση που θα αφήσει όλες τις πλευρές ικανοποιημένες. Η ανησυχία που προέκυψε μετά την έναρξη του πολέμου δείχνει να απομακρύνεται. Το μόνο που απομένει είναι οι πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία...