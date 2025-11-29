Μουντιάλ 2026: Το Ιράν απειλεί με μποϊκοτάζ την κλήρωση των ομίλων - Τι συνέβη με τις βίζες

Το Ιράν του Μεχντί Ταρέμι σκέφτεται να απέχει από την κλήρωση των ομίλων του Μουντιάλ 2026, που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού θεωρήσεων εισόδου που εξέδωσαν οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών για την ποδοσφαιρική του ομοσπονδία.

Όπως μεταδίδουν οι Teheran Times, οι ΗΠΑ ενέκριναν βίζα σε μόλις τέσσερα μέλη της αποστολής από το Ιράν. Απέρριψαν, δηλαδή το αίτημα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας από την Τεχεράνη για τρεις επιπλέον βίζες, ανάμεσά τους και αυτή του του προέδρου της FFIRI, Μεχντί Ταγ.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Αλαβί δήλωσε την Παρασκευή (28/11) πως: «Έχουμε ενημερώσει τη FIFA ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν δεν σχετίζονται με τον αθλητισμό και πως τα μέλη της ιρανικής αποστολής δεν θα συμμετάσχουν στην κλήρωση» και προσέθεσε πως βρίσκονται σε επικοινωνία με την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου για την άμεση επίλυση του προβλήματος.

Η επίσημη κλήρωση του Μουντιάλ της Αμερικής για τη σύνθεση των ομίλων και τις διασταυρώσεις των ομάδων στη νοκ-άουτ φάση είναι προγραμματισμένη για τις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είναι το πρώτο στην ιστορία που διεξάγεται με 48 ομάδες και διοργανώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά. Οι αγώνες του Μουντιάλ είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν σε συνολικά 16 γήπεδα από τις 11 Ιουνίου έως τις 26 Ιουλίου.

Στην κλήρωση της Ουάσινγκτον οι ομάδες θα χωριστούν σε 12 ομίλους των 4 ομάδων. Οι δύο πρώτες κάθε ομίλου, καθώς και οι 8 καλύτερες τρίτες θα προκριθούν στη νοκ-άουτ φάση. Το Ιράν έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση και έβδομη συνολικά στην ιστορία των Μουντιάλ.