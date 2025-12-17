Μουντιάλ: Ο Τραμπ διέταξε απαγόρευση εισόδου σε υπηκόους από Σενεγάλη και Ακτή Ελεφαντοστού

Μία πρωτοφανής απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ βάζει δυνητικά σε κίνδυνο τη συμμετοχή της Ακτής Ελεφαντοστού και της Σενεγάλης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υπέγραψε διαταγή απαγόρευσης εισόδου και «στοπ» στα αμερικανικά σύνορα για τους υπηκόους των δύο χωρών από την Αφρική.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αξιόπιστης «Equipe», σχεδιάζεται και είναι σχεδόν βέβαιο πως θα επιτραπεί στους ποδοσφαιριστές, στα επιτελεία των ομάδων και στις οικογένειές τους να δώσουν κανονικά το «παρών» στα γήπεδα της Αμερικής. Ωστόσο, εκφράζονται βάσιμοι φόβοι πως οι φίλαθλοι των εθνικών ομάδων της Σενεγάλης και της Ακτής Ελεφαντοστού δε θα μπορέσουν να υποστηρίξουν από κοντά την προσπάθεια των συμπατριωτών τους.

Η στάση της FIFA

Η διαταγή υπεγράφη την Τρίτη (16/12) και η FIFA μέχρι στιγμής διατηρεί σιγύ ιχθύος. Μία απαγόρευση όπως αυτή, στέκεται ενάντια στις αξίες της παγκόσμιας συνομοσπονδίας όπως ο σεβασμός σε όλες τις εθνικότητες. Παράλληλα θίγει τους ίσους όρους, όσον αφορά τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις ομάδες, αφού τα δύο αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα από την Αφρική αναμένεται να είναι τα μόνα που θα στερηθούν τη συμπαράσταση των φιλάθλων τους, εξαιτίας πολιτικών λόγων.

Υπενθυμίζουμε πως ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο ερευνάται από την Επιτροπή Ηθικής της παγκόσμιας συνομοσπονδίας για παραβίαση των κανονισμών του οργανισμού σχετικά με την πολιτική ουδετερότητα. Ο Ιταλός ηγέτης του ανώτατου οργάνου διοίκησης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχει εκφράσει δημόσια την άποψη πως ο Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί υπόδειγμα πολιτικού αρχηγού και του απένειμε το «βραβείο ειρήνης» κατά τη διάρκεια της κλήρωσης των ομίλων του Μουντιάλ, που διοργανώνουν από κοινού οι ΗΠΑ με τον Καναδά και το Μεξικό.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τις συχνότητες της ΕΡΤ.