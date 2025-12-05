Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου - Το πανόραμα της διοργάνωσης

Μετά από μία φαντασμαγορική εκδήλωση γεμάτη αστέρες, η κλήρωση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ολοκληρώθηκε στο «John F. Kennedy Center» της Ουάσινγκτον.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα συμμετέχουν 48 ομάδες (στο προηγούμενο συμμετείχαν 32) που χωρίστηκαν σε 12 ομίλους. Οι δυο πρώτες κάθε ομίλου μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες των 12 γκρουπ θα προκριθούν στη φάση των «32», όταν ολοκληρωθούν οι τρεις αγωνιστικές της φάσης των ομίλων.

Το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026

Η FIFA έχει ήδη ορίσει το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης. Η διεξαγωγή της φάσης των ομίλων είναι προγραμματισμένη για τις 11 έως τις 27 Ιουνίου με καθημερινές αναμετρήσεις.

Η πρεμιέρα της νοκ-άουτ φάσης των «32» έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου και η φάση των «16» θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου και θα τελειώσει στις 7 του ίδιου μήνα.

Η 8η είναι η πρώτη ημέρα ανάπαυσης και στις 9 Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι αγώνες για τα προημιτελικά, οι οποίοι θα διεξαχθούν μέχρι τις 11 του μήνα.

Έπειτα από δύο ημέρες ανάπαυσης, οι ομάδες θα επιστρέψουν στη δράση για τους ημιτελικούς στις 14 και 15 Ιουλίου. Ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος να γίνει το Σάββατο 18 Ιουλίου και ο μεγάλος τελικός για την ανάδειξη του πρωταθλητή Κόσμου την Κυριακή 19 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ.

Τα γήπεδα της διοργάνωσης

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

New York New Jersey Stadium (MetLife) – 82.500

– 82.500 Dallas Stadium – 80.000

– 80.000 Kansas City Stadium – 76.416

– 76.416 Houston Stadium – 72.220

– 72.220 Atlanta Stadium – 71.000

– 71.000 Los Angeles Stadium – 70.000

– 70.000 Philadelphia Stadium – 69.879

– 69.879 Seattle Stadium – 68.740

– 68.740 San Francisco Bay Area Stadium – 68.500

– 68.500 Miami Stadium – 65.326

– 65.326 Boston Stadium – 40.000

Καναδάς

BC Place Vancouver Stadium : 54,500

: 54,500 Toronto Stadium: 39,150

Μεξικό

Estadio Azteca Mexico City: 83,264

83,264 Estadio Monterrey: 53,529

53,529 Estadio Guadalajara: 46,355

Αναλυτικά οι όμιλοι



1ο γκρουπ: Μεξικό, N. Κορέα, Ν. Αφρική, Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία (νικητής μπαράζ)

2ο γκρουπ: Καναδάς, Ελβετία, Κατάρ, Ιταλία – Νορβηγία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη (νικητής μπαράζ)

3ο γκρουπ: Βραζιλία, Μαρόκο, Σκωτία, Αϊτή

4ο γκρουπ: ΗΠΑ, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο (νικητής μπαράζ)

5ο γκρουπ: Γερμανία, Ισημερινός, Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο

6ο γκρουπ: Ολλανδία, Ιαπωνία, Τυνησία, Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία (νικητής μπαράζ)

7ο γκρουπ: Βέλγιο, Ιράν, Αίγυπτος, Νέα Ζηλανδία

8ο γκρουπ: Ισπανία, Ουρουγουάη, Σ. Αραβία, Πράσινο Ακρωτήρι

9ο γκρουπ: Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία, Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ (νικητής μπαράζ)

10ο γκρουπ: Αργεντινή, Αυστρία, Αλγερία, Ιορδανία

11ο γκρουπ: Πορτογαλία, Κολομβία, Ουζμπεκιστάν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία (νικητής μπαράζ)

12ο γκρουπ: Αγγλία, Κροατία, Παναμάς, Γκάνα