Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου - Το πανόραμα της διοργάνωσης
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.
Μετά από μία φαντασμαγορική εκδήλωση γεμάτη αστέρες, η κλήρωση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ολοκληρώθηκε στο «John F. Kennedy Center» της Ουάσινγκτον.
Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα συμμετέχουν 48 ομάδες (στο προηγούμενο συμμετείχαν 32) που χωρίστηκαν σε 12 ομίλους. Οι δυο πρώτες κάθε ομίλου μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες των 12 γκρουπ θα προκριθούν στη φάση των «32», όταν ολοκληρωθούν οι τρεις αγωνιστικές της φάσης των ομίλων.
Το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026
Η FIFA έχει ήδη ορίσει το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης. Η διεξαγωγή της φάσης των ομίλων είναι προγραμματισμένη για τις 11 έως τις 27 Ιουνίου με καθημερινές αναμετρήσεις.
Η πρεμιέρα της νοκ-άουτ φάσης των «32» έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου και η φάση των «16» θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου και θα τελειώσει στις 7 του ίδιου μήνα.
Η 8η είναι η πρώτη ημέρα ανάπαυσης και στις 9 Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι αγώνες για τα προημιτελικά, οι οποίοι θα διεξαχθούν μέχρι τις 11 του μήνα.
Έπειτα από δύο ημέρες ανάπαυσης, οι ομάδες θα επιστρέψουν στη δράση για τους ημιτελικούς στις 14 και 15 Ιουλίου. Ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος να γίνει το Σάββατο 18 Ιουλίου και ο μεγάλος τελικός για την ανάδειξη του πρωταθλητή Κόσμου την Κυριακή 19 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ.
Τα γήπεδα της διοργάνωσης
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
- New York New Jersey Stadium (MetLife) – 82.500
- Dallas Stadium – 80.000
- Kansas City Stadium – 76.416
- Houston Stadium – 72.220
- Atlanta Stadium – 71.000
- Los Angeles Stadium – 70.000
- Philadelphia Stadium – 69.879
- Seattle Stadium – 68.740
- San Francisco Bay Area Stadium – 68.500
- Miami Stadium – 65.326
- Boston Stadium – 40.000
Καναδάς
- BC Place Vancouver Stadium: 54,500
- Toronto Stadium: 39,150
Μεξικό
- Estadio Azteca Mexico City: 83,264
- Estadio Monterrey: 53,529
- Estadio Guadalajara: 46,355
Αναλυτικά οι όμιλοι
- 1ο γκρουπ: Μεξικό, N. Κορέα, Ν. Αφρική, Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία (νικητής μπαράζ)
- 2ο γκρουπ: Καναδάς, Ελβετία, Κατάρ, Ιταλία – Νορβηγία / Ουαλία – Βοσνία Ερζεγοβίνη (νικητής μπαράζ)
- 3ο γκρουπ: Βραζιλία, Μαρόκο, Σκωτία, Αϊτή
- 4ο γκρουπ: ΗΠΑ, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο (νικητής μπαράζ)
- 5ο γκρουπ: Γερμανία, Ισημερινός, Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο
- 6ο γκρουπ: Ολλανδία, Ιαπωνία, Τυνησία, Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία – Πολωνία (νικητής μπαράζ)
- 7ο γκρουπ: Βέλγιο, Ιράν, Αίγυπτος, Νέα Ζηλανδία
- 8ο γκρουπ: Ισπανία, Ουρουγουάη, Σ. Αραβία, Πράσινο Ακρωτήρι
- 9ο γκρουπ: Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία, Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ (νικητής μπαράζ)
- 10ο γκρουπ: Αργεντινή, Αυστρία, Αλγερία, Ιορδανία
- 11ο γκρουπ: Πορτογαλία, Κολομβία, Ουζμπεκιστάν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία (νικητής μπαράζ)
- 12ο γκρουπ: Αγγλία, Κροατία, Παναμάς, Γκάνα