Το Μουντιάλ θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων, ο μεγαλύτερος αριθμός στην ιστορία του θεσμού. Η ανάθεση έγινε το 2018 και οι προετοιμασίες προχωρούν εδώ και χρόνια, αλλά οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ έχουν πυροδοτήσει ανησυχίες για την καταλληλότητα της χώρας ως οικοδεσπότη.

Οι ενέργειες της αμερικανικής κυβέρνησης, από τη στρατιωτική δράση και τη μεταναστευτική πολιτική έως την επιβολή δασμών και τις εντάσεις με συμμάχους, έχουν προκαλέσει διεθνή αντίδραση, ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η διοργάνωση θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί με μποϊκοτάζ, προκειμένου να σταλεί πολιτικό μήνυμα.

Πόλεμος, οικονομία και διεθνείς επιπτώσεις

REUTERS/Amr Alfiky/File Photo

Λίγους μήνες πριν το Μουντιάλ, η Μέση Ανατολή βιώνει πολεμική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ–Ισραήλ και Ιράν, με στρατιωτικές επιχειρήσεις που προκαλούν ένταση και αβεβαιότητα σε όλο τον κόσμο. Οι επιθέσεις έχουν πλήξει υποδομές και έχουν αυξήσει τις ανησυχίες για διεθνή ασφάλεια, ενώ η νέα ηγεσία του Ιράν ενισχύει την αίσθηση αβεβαιότητας.

Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι άμεσες: οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί, η παγκόσμια οικονομία δέχεται πιέσεις και η αστάθεια επηρεάζει χρηματοπιστωτικά ρεύματα, εμπορικές σχέσεις και ενεργειακούς πόρους. Η κατάσταση επιδεινώνει την ήδη τεταμένη διεθνή πολιτική ατμόσφαιρα, με πιθανές συνέπειες για φιλοξενούμενες χώρες, επισκέπτες και τις διεθνείς σχέσεις γύρω από το Μουντιάλ.

Παράλληλα, η έξαρση βίας στο Μεξικό υπενθυμίζει ότι ακόμη και εντός των χωρών διοργάνωσης, η ασφάλεια των πόλεων και των φιλάθλων δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Οι αρχές εργάζονται πυρετωδώς για να εξασφαλίσουν ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν με ασφάλεια, αλλά οι πρόσφατες συγκρούσεις φέρνουν στην επιφάνεια τον κίνδυνο που συνοδεύει μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις σε περιοχές με κοινωνικές εντάσεις.

Mexico unveils robot dogs for 2026 World Cup security pic.twitter.com/m5F49Tl5FP — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) February 13, 2026

Μπορεί η FIFA να διασφαλίσει δικαιοσύνη;

Η FIFA, για χρόνια στο επίκεντρο καταγγελιών για διαφθορά, προσπαθεί να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της με μεταρρυθμίσεις και μεγαλύτερη διαφάνεια. Παρά τις αλλαγές, οι επικριτές εξακολουθούν να επισημαίνουν ότι τα προβλήματα παραμένουν, ενώ η διοργάνωση παραμένει ένας τεράστιος οικονομικός μηχανισμός, με εκτιμώμενα έσοδα άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πολλά από αυτά τα κέρδη επωφελούν κυρίως τις χορηγίες και τη διοίκηση, ενώ οι τοπικές κοινωνίες συχνά καλούνται να καλύψουν μέρος των υποδομών μέσω της φορολογίας.

Παράλληλα, η διεθνής κοινότητα εκφράζει ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, από τη μεταχείριση των επισκεπτών και των μεταναστών έως την προστασία μειονοτήτων. Ο φόβος για αυστηρούς ελέγχους, racial profiling και περιορισμένη ασφάλεια δεν μπορεί να αγνοηθεί, ειδικά σε μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να ενώσει λαούς και πολιτισμούς.

Eυκαιρία για παγκόσμια ενότητα

The FIFA World Cup 2026 mascots / REUTERS/Jeenah Moon

Παρά τις εντάσεις, το Μουντιάλ παραμένει ένας από τους λίγους θεσμούς που μπορούν να φέρουν κοντά διαφορετικούς λαούς. Το τριεθνές μοντέλο φιλοξενίας με Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό προσφέρει τη δυνατότητα για διασυνοριακή συνεργασία, πολιτιστικές ανταλλαγές και ανάπτυξη διεθνούς διαλόγου. Οι διοργανωτές και η FIFA έχουν την ευκαιρία να μετατρέψουν το τουρνουά σε πλατφόρμα για διπλωματία και κοινωνική ευαισθητοποίηση, ενισχύοντας την εικόνα του ποδοσφαίρου ως μέσο ειρήνης και αλληλεγγύης.

Η ιστορία δείχνει ότι τα αθλητικά γεγονότα μπορούν να προκαλέσουν αλλαγή. Ένα προσεκτικά σχεδιασμένο κοινωνικό μήνυμα εντός του Μουντιάλ μπορεί να στείλει ισχυρό πολιτικό και ηθικό σήμα, χωρίς να τιμωρηθούν οι αθλητές ή οι φίλαθλοι, αναφέρει σε άρθρο του το The Conversation.

Το στοίχημα των επόμενων μηνών

Η πρόκληση για το Μουντιάλ 2026 δεν είναι μόνο αθλητική. Πρόκειται για ένα στοίχημα πολιτικής, ηθικής και κοινωνικής ευθύνης, που θα καθορίσει αν η μεγαλύτερη αθλητική γιορτή στον κόσμο θα λειτουργήσει ως γέφυρα ή θα εγκλωβιστεί σε διπλωματικές και πολιτικές εντάσεις.

Ο τρόπος που θα αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ασφάλεια των φιλάθλων και η διεθνής συνεργασία θα καθορίσει εάν το ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει ξανά δύναμη παγκόσμιας ενότητας.