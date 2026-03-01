Η πρόσφατη εκτέλεση του αρχηγού καρτέλ Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes από τις μεξικανικές δυνάμεις ασφαλείας πυροδότησε κύμα βίας και αντίποινα στην περιοχή της Jalisco, όπου βρίσκεται η Γουδαλαχάρα, μία από τις τρεις μεξικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μαζί με την πόλη του Μεξικό και το Μοντερέι.

Η βία προκάλεσε πάνω από 60 νεκρούς, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 25 μέλη της Μεξικανικής Εθνοφρουράς. Επιχειρήσεις από μέλη του καρτέλ, όπως πυρπολήσεις καταστημάτων και οχημάτων, καθώς και ένοπλες συγκρούσεις με τον στρατό, οδήγησαν τις αρχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.

Ακόμη και ποδοσφαιρικοί αγώνες, όπως το Liga MX μεταξύ Queretaro και FC Juarez, αναβλήθηκαν, εγείροντας ερωτήματα για την ικανότητα της χώρας να διασφαλίσει την ασφάλεια των φιλάθλων, των παικτών και του προσωπικού του Μουντιάλ.

Η στάση της FIFA και της κυβέρνησης

Παρά τις ανησυχίες, η FIFA και η πρόεδρος του Μεξικού, Claudia Sheinbaum, υπογραμμίζουν ότι η χώρα παραμένει ασφαλής για τη διεξαγωγή των αγώνων. «Ο πιο σημαντικός στόχος μας είναι η ασφάλεια και η ειρήνη, και σε αυτό εργαζόμαστε», δήλωσε η Sheinbaum, ενώ ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, πρόσθεσε ότι η διοργάνωση «θα είναι μια απίστευτη γιορτή» με την υποστήριξη κυβερνήσεων, αστυνομίας και αρχών.

Αν και κάποια στελέχη της FIFA, υπό καθεστώς ανωνυμίας, εξέφρασαν ιδιωτικές ανησυχίες για τη βία και πιθανή μετακίνηση αγώνων, η ομοσπονδία ξεκαθάρισε ότι έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στις μεξικανικές αρχές και στις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ - Μεξικό, Καναδά και ΗΠΑ. Επιπλέον, η FIFA διαβεβαίωσε ότι οι επόμενοι προκριματικοί αγώνες που έχουν προγραμματιστεί για το Estadio Akron στο Zapopan θα διεξαχθούν κανονικά, σύμφωνα με άρθρο του Athletic.

Η πρόκληση της Γουδαλαχάρα

Το Estadio Akron θα φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες του Μουντιάλ από τις 11 έως τις 26 Ιουνίου, ενώ οι υπόλοιποι εννέα αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα έναρξης, θα διεξαχθούν σε Mexico City και Monterrey. Η περιοχή της Guadalajara αποτελεί επίκεντρο της πρόσφατης βίας, γεγονός που ανησυχεί τους ειδικούς για πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια παικτών, αξιωματούχων και φιλάθλων.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η κατάσταση είναι δύσκολα προβλέψιμη, καθώς η δυναμική των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων μπορεί να αλλάξει γρήγορα, οδηγώντας σε πιθανή αποσταθεροποίηση ευρείας κλίμακας πριν από τη διοργάνωση. «Υπάρχει κίνδυνος αποσύνθεσης των δομών των καρτέλ και μεταβολής της ισορροπίας των εγκληματικών οργανώσεων», αναφέρει ο Nathan Jones, μελετητής των μεξικανικών καρτέλ, εξηγώντας ότι αυτή η αβεβαιότητα καθιστά την πρόβλεψη εξαιρετικά δύσκολη.

Το μήνυμα των αρχών

Παρά τη βία, η χώρα προσπαθεί να λειτουργεί κανονικά. Το διεθνές φιλικό Μεξικό – Ισλανδία στο Queretaro διεξάγεται κανονικά, ενώ η κυβέρνηση τονίζει ότι η ασφάλεια των επισκεπτών και των κατοίκων της Guadalajara παραμένει απόλυτη προτεραιότητα. Η Sheinbaum διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για όσους θα ταξιδέψουν στη χώρα για το Μουντιάλ, ενώ η FIFA συνεχίζει να επιδεικνύει εμπιστοσύνη στους μεξικανικούς μηχανισμούς ασφαλείας.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν ότι η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι ένα γεγονός με τεράστια παγκόσμια προβολή, και το Μεξικό δεσμεύεται να κρατήσει ψηλά το επίπεδο ασφαλείας και οργάνωσης, διασφαλίζοντας ότι οι αναταράξεις του καρτέλ δεν θα επισκιάσουν τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.