«El Pelón»: Αυτός θεωρείται ο διάδοχος του «El Mencho» στο μεγάλο καρτέλ του Μεξικό

Ο Χουάν Κάρλος Βαλένσια Γκονσάλες αναδεικνύεται ως ο πιθανός διάδοχος του «El Mencho» στο Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG) στο Μεξικό, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές και ειδικότερα το Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ (NCTC).

Μετά τον θάνατο του «El Mencho», το όνομα του Χουάν Κάρλος Βαλένσια Γκονσάλες άρχισε να προβάλλεται ως κομβικό πρόσωπο στην πιθανή αναδιάταξη της ηγεσίας του μεγάλου καρτέλ «CJNG», που θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές και βίαιες εγκληματικές οργανώσεις στο Μεξικό. Για τις αμερικανικές αρχές, ο «El Pelón», όπως είναι επίσης γνωστός, είναι θετός γιος του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες («El Mencho») και ο de facto υπαρχηγός της οργάνωσης.

Ο θάνατος του ιδρυτή και «κεφαλιού» του CJNG έχει προκαλέσει ανησυχία σχετικά με το ποιος θα αναλάβει τα ηνία της οργάνωσης.

Ποιος είναι ο «El Pelón»

Ο Χουάν Κάρλος Βαλένσια Γκονσάλες γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1984 στη Σάντα Άνα της Καλιφόρνιας. Είναι γιος του Αρμάντο Βαλένσια Κορνέλιο, γνωστού ως «El Maradona», πρώην ηγέτη του Καρτέλ Μιλένιο, από το οποίο προέκυψε αργότερα το CJNG.

Η σύνδεσή του με τον «El Mencho» εδραιώθηκε μέσω της σχέσης της μητέρας του, Ροσαλίντα Γκονσάλες Βαλένσια, με τον ηγέτη του CJNG. Με την πάροδο του χρόνου εντάχθηκε στον στενό πυρήνα εξουσίας της οργάνωσης και αναγνωρίστηκε ως ένας από τους στρατηγικούς της επιχειρησιακούς παράγοντες.

Στις ΗΠΑ είναι γνωστός ως «El Pelón» ή «El 03» και θεωρείται θετός γιος και πιθανός διάδοχος της εγκληματικής ηγεσίας μετά τον θάνατο του «El Mencho».

Γιατί οι ΗΠΑ τον θεωρούν διάδοχο του «El Mencho»

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει ταυτοποιήσει τον Βαλένσια ως τον de facto δεύτερο στην ιεραρχία του CJNG. Μετά τη σύλληψη και έκδοση στις ΗΠΑ του Ρουμπέν Οσεγκέρα Γκονσάλες («El Menchito»), γιου του «El Mencho», ο ρόλος του Βαλένσια ενισχύθηκε σημαντικά.

Κατά την Ουάσιγκτον, ο Βαλένσια ανήκει στον στρατηγικό κύκλο που επιτρέπει στο CJNG να διατηρεί διεθνείς επιχειρήσεις, ιδίως τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αμερικανική κυβέρνηση προσφέρει αμοιβή έως και 5 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και καταδίκη του, αναφέρει το Merca 2.0.

Ποιος είναι ο ρόλος του στο CJNG

Σύμφωνα με επίσημες αναφορές και πρώην Μεξικανούς αξιωματούχους ασφαλείας, ο Χουάν Κάρλος Βαλένσια φέρεται να υπήρξε ένας από τους ιδρυτές και συντονιστές της λεγόμενης «Ομάδας Ελίτ», του ένοπλου βραχίονα του CJNG που δημιουργήθηκε το 2019.

Η ομάδα δρα κυρίως στις πολιτείες Μιτσοακάν, Σακατέκας και Γκουαναχουάτο, όπου συγκρούεται με αντίπαλες εγκληματικές οργανώσεις. Το CJNG διαθέτει ιεραρχική δομή, αλλά λειτουργεί και με μοντέλο «franchise», στο οποίο τοπικές ομάδες συνδέονται με την κεντρική οργάνωση που ίδρυσε ο «El Mencho».

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, το καρτέλ εκτιμάται ότι αριθμεί από 15.000 έως 20.000 μέλη, με παρουσία σε μεγάλο μέρος του Μεξικού και διεθνή δίκτυα που εκτείνονται στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ευρώπη, την Ασία και την Ωκεανία.

Για ποια εγκλήματα κατηγορείται

Οι αμερικανικές αρχές τον έχουν απαγγείλει κατηγορίες από το 2020 για συνωμοσία διακίνησης ναρκωτικών, χρήση πυροβόλων όπλων και άλλα ομοσπονδιακά αδικήματα.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, φέρεται να συμμετέχει τουλάχιστον από το 2007 στη διακίνηση κοκαΐνης και μεθαμφεταμίνης προς τις ΗΠΑ, ενώ έχει συνδεθεί με ένοπλες επιχειρήσεις και βίαιες ενέργειες που αποδίδονται στο CJNG.

Τον Φεβρουάριο του 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν το CJNG ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση, εντείνοντας τη διεθνή πίεση προς την ηγεσία του.

Τι είναι το καρτέλ CJNG

Το Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο δημιουργήθηκε μετά τη διάσπαση του Καρτέλ Μιλένιο και εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς αντιπάλους του Καρτέλ Σιναλόα. Αποκομίζει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από τη διακίνηση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της φαιντανύλης, καθώς και από εκβιασμούς, απαγωγές, κλοπή καυσίμων και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία του θεωρείται ο έλεγχος του λιμανιού Μανσανίγιο, στην πολιτεία Κολίμα, που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή χημικών ουσιών απαραίτητων για την παραγωγή μεθαμφεταμίνης και φαιντανύλης.