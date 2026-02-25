Μέσα στην εξοχική βίλα του «Ελ Μέντσο»: Το τελευταίο καταφύγιο του ηγέτη των καρτέλ στο Μεξικό

Ο διαβόητος ηγέτης του μεξικανικού καρτέλ Νεμέσιο Οσεγκουέρα ή «Ελ Μέντσο», πέρασε τις τελευταίες του ώρες σε μια πολυτελή βίλα κρυμμένη μέσα στο Ταπάλπα, μια περιφραγμένη περιοχή με εξοχικές κατοικίες στους λόφους της δυτικής πολιτείας Χαλίσκο του Μεξικού.

Η διώροφη κατοικία στο νούμερο 39, με πέτρινους τοίχους και κόκκινη κεραμοσκεπή, χρησίμευε ως διακριτικό κρησφύγετο για τον ηγέτη του καρτέλ Jalisco New Generation Cartel (CJNG), ο οποίος πέθανε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου μετά από στρατιωτική ενέδρα στο δάσος πίσω από το σπίτι.

Οι Aρχές φαίνεται πως οδηγήθηκαν στο ήσυχο συγκρότημα εξοχικών κατοικιών στην ύπαιθρο χάρη σε μια πληροφορία που συνδέεται με την ερωμένη του Oseguera.

Ακατάστατη κουζίνα, παυσίπονα παντού, καθολικά αγαλματίδια

Φωτογραφίες που δημοσίευσε το Reuters δείχνουν ευρύχωρα δωμάτια με κομψές μοντέρνες λεπτομέρειες και μεγάλα παράθυρα με θέα σε περιποιημένους κήπους με γκαζόν αλλά και μία ακατάστατη κουζίνα με ανοιχτά τάπερ, κατσαρόλες και σκόρπια αντικείμενα στον πάγκο.

Reuters

Reuters

Μια ντουλάπα σε ένα μεγάλο υπνοδωμάτιο περιείχε μερικά τακτοποιημένα διπλωμένα ρούχα και μια σειρά από προϊόντα περιποίησης του δέρματος και αρώματα σε ένα ράφι. Αρκετά κουτιά με μωρομάντηλα βρίσκονταν σε ένα συρτάρι.

Reuters

Reuters

Τα ντουλάπια σε ένα δωμάτιο ήταν γεμάτα με φάρμακα για μια σειρά από ασθένειες, όπως ημικρανίες, αϋπνία, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και μυκητιασικές λοιμώξεις. Ένα πανί έφερε το λογότυπο της Mayorquin, μιας πολυτελούς μπουτίκ κοσμημάτων στην Γκουανταλαχάρα, την πρωτεύουσα της Χαλίσκο.

Reuters

Φιαλίδια ενός αντιοξειδωτικού που διατίθεται στην αγορά για την προστασία των κυττάρων, βρέθηκαν δίπλα σε ένα πρόγραμμα δοσολογίας σε έναν καταψύκτη. Πάνω στην τραπεζαρία βρισκόταν ένα μικρό κουτί τυλιγμένο με ένα φωτεινό κόκκινο φιόγκο.

Σε έναν αυτοσχέδιο βωμό ήταν τοποθετημένα ειδώλια καθολικών αγίων, μεταξύ των οποίων η προστάτιδα του Μεξικού, η Παναγία της Γουαδελούπης. Ένα απόσπασμα από τη Βίβλο ήταν γραμμένο με το χέρι σε ένα λευκό φύλλο χαρτί.

Reuters

Η βίλα βρίσκεται στην Ταπάλπα, γνωστή για τον οικοτουρισμό, τα πευκοδάση και τα εξοχικά σπίτια που συγκεντρώνονται κοντά σε ένα γήπεδο γκολφ και μια λίμνη.

Reuters

Καμένα αυτοκίνητα και φορτηγά βρίσκονταν σε κάποιους από τους δρόμους που περιβάλλουν το συγκρότημα, μετά από την επιδρομή του στρατού, που έμοιαζε με πολιορκία.

Ο «Ελ Μέντσο» προσπάθησε να διαφύγει μέσω του πίσω κήπου του σπιτιού του σε μια δασώδη πλαγιά. Δέχθηκε πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της καταδίωξης και πέθανε ενώ μεταφερόταν αεροπορικώς, σύμφωνα με τις μεξικανικές Αρχές.

