Μεξικό: Η σύντροφος του Ελ Μέντσο «πρόδωσε» το κρησφύγετο - Ταμπουρωμένοι στα σπίτια τους οι πολίτες

Ραγδαίες είναι οι αποκαλύψεις γύρω από τον θάνατο του διαβόητου αρχηγού μεξικανικού καρτέλ Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες, γνωστός παγκοσμίως ως «El Mencho». Ο «εγκέφαλος» του Jalisco New Generation Cartel (CJNG), μιας από τις πιο βίαιες και ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις διεθνώς, τραυματίστηκε θανάσιμα σε ανταλλαγή πυρών και κατέληξε καθ’ οδόν προς νοσοκομείο της πρωτεύουσας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Ταπάλπα, ύστερα από πληροφορίες που, σύμφωνα με πηγές των τοπικών αρχών, προέκυψαν από το στενό του περιβάλλον. Όταν οι δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν το κρησφύγετό του, οι ένοπλοι σωματοφύλακές του άνοιξαν πυρ, μετατρέποντας την επιχείρηση σε σφοδρή μάχη.

Οι μεξικανικές αρχές φέρονται να εντόπισαν τον «El Mencho» ακολουθώντας τη σύντροφό του στο κρησφύγετό τους κοντά σε μια γραφική ορεινή πόλη, αποκάλυψε ο υπουργός Άμυνας της χώρας.

Σε συνέντευξη Τύπου, αξιωματούχοι παρείχαν τις πρώτες λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του ηγέτη της πιο ισχυρής ομάδας οργανωμένου εγκλήματος του Μεξικού, του καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG).

Κύμα εκδίκησης και χάος στους δρόμους

Η είδηση του θανάτου του πυροδότησε άμεση και βίαιη αντίδραση από μέλη του καρτέλ σε αρκετές πολιτείες της δυτικής χώρας. Οπλισμένες ομάδες έστησαν οδοφράγματα, πυρπόλησαν οχήματα και λεωφορεία, ενώ συγκρούσεις ξέσπασαν με την μεξικανική Εθνοφρουρά.

Οι αρχές ανέφεραν δεκάδες τραυματίες και νεκρούς μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των ενόπλων, καθώς και συλλήψεις υπόπτων σε πολλαπλές επιχειρήσεις-«σκούπα». Σε πόλεις όπως η Γκουαδαλαχάρα και το τουριστικό θέρετρο Πουέρτο Βαγιάρτα, σχολεία παρέμειναν κλειστά, πτήσεις ακυρώθηκαν και οι πολίτες κλήθηκαν να μείνουν στα σπίτια τους.

Παρά την αποκλιμάκωση που ανακοίνωσε αργότερα η κυβέρνηση, η ένταση παρέμεινε αισθητή, με φόβους για εσωτερικές διαμάχες διαδοχής εντός του καρτέλ.

Ο άνθρωπος πίσω από την «αυτοκρατορία» του καρτέλ

Ο «El Mencho» θεωρούνταν ένας από τους πλέον επικίνδυνους και καταζητούμενους εγκληματίες στον κόσμο. Υπό την ηγεσία του, το CJNG εξελίχθηκε σε υπερδύναμη του οργανωμένου εγκλήματος, με διεθνή δίκτυα διακίνησης κοκαΐνης, μεθαμφεταμίνης και φεντανύλης.



Η οργάνωση διακρινόταν για τον βαρύ οπλισμό της, την στρατιωτική πειθαρχία και τις επιδείξεις ισχύος μέσω βίντεο προπαγάνδας. Οι αμερικανικές αρχές είχαν επικηρύξει τον Οσεγκέρα με αμοιβή έως και 15 εκατομμυρίων δολαρίων, μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών

Μια νέα, αβέβαιη εποχή

Ο θάνατός του ενδέχεται να αλλάξει τις ισορροπίες στον υπόκοσμο του Μεξικού. Αναλυτές εκτιμούν ότι το κενό εξουσίας μπορεί να οδηγήσει είτε σε εσωτερική διαμάχη διαδοχής είτε σε αιματηρή αναδιάταξη δυνάμεων μεταξύ αντίπαλων καρτέλ.

Για την κυβέρνηση, η επιχείρηση αποτελεί ισχυρό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα. Για πολλούς πολίτες, ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι η εξόντωση ενός «βαρόνου» δεν σημαίνει απαραίτητα το τέλος της βίας αλλά συχνά την αρχή μιας νέας, ακόμη πιο ασταθούς φάσης.

Το Μεξικό εισέρχεται πλέον σε μια κρίσιμη περίοδο, όπου η επόμενη κίνηση των εγκληματικών δικτύων θα καθορίσει αν η πτώση του «El Mencho» θα αποδειχθεί σημείο καμπής ή απλώς ένα ακόμη κεφάλαιο σε έναν ατελείωτο πόλεμο.