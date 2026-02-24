Μεξικό σε αναβρασμό: Στρατιωτική παρέμβαση μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε κύμα βίας που ξέσπασε σε 20 πολιτείες του Μεξικού μετά τη θανάτωση του Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», επικεφαλής του καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG), κατά επιχείρηση ειδικών δυνάμεων στην πολιτεία Χαλίσκο.

Ο 59χρονος Οσεγκέρα, ο πλέον καταζητούμενος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας, εντοπίστηκε σε δασική περιοχή στην πόλη Ταπάλπα, έπειτα από πληροφορίες που συνέβαλε η συνεργασία με τις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με τους σωματοφύλακές του. Ο «Ελ Μέντσο» τραυματίστηκε σοβαρά και υπέκυψε κατά τη μεταφορά του στην Πόλη του Μεξικού. Τουλάχιστον έξι σωματοφύλακες σκοτώθηκαν και τρεις στρατιωτικοί τραυματίστηκαν.

Η κυβέρνηση του Μεξικού, σε μία προσπάθεια να ελέγξει την κατάσταση, ανέπτυξε συνολικά 10.000 στρατιώτες στην περιοχή, ενώ εντείνει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, παραδίδοντας δεκάδες φερόμενα μέλη καρτέλ στη δικαιοσύνη.

REUTERS/Luis Cortes

Εκτεταμένες ταραχές και επιπτώσεις στον πληθυσμό

Η ανακοίνωση του θανάτου του Οσεγκέρα προκάλεσε άμεση αντίδραση του καρτέλ. Μέλη της οργάνωσης απέκλεισαν δρόμους, πυρπόλησαν οχήματα, λεωφορεία, τράπεζες και καταστήματα, ενώ συγκρούστηκαν με δυνάμεις ασφαλείας σε τουλάχιστον 20 πολιτείες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ασφαλείας Ομάρ Γκαρσία Αρφούτς, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 25 μέλη της Εθνοφρουράς, ένας σωφρονιστικός υπάλληλος και ένας εργαζόμενος στην εισαγγελία, ενώ 30 μέλη του καρτέλ έπεσαν επίσης νεκρά. Η κυβέρνηση ενίσχυσε την αποστολή στρατευμάτων με 2.500 ακόμη στρατιώτες, ανεβάζοντας το σύνολο στους 10.000 στην πολιτεία Χαλίσκο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters.

Στη Γκουαδαλαχάρα, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Μεξικού και μελλοντική έδρα αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, οι δρόμοι ήταν έρημοι, τα καταστήματα κλειστά και τα σχολεία δεν άνοιξαν, καθώς ο φόβος παραμένει έντονος ανάμεσα στους κατοίκους.

REUTERS/Alfonso Lepe

Κενό εξουσίας και προοπτικές για το καρτέλ

Ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» αφήνει κενό εξουσίας στο ισχυρό καρτέλ CJNG, χωρίς εμφανείς διαδόχους, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να προκληθεί διάσπαση στην οργάνωση. Κατά τις ταραχές σκοτώθηκε και το «δεξί χέρι» του Οσεγκέρα, οικονομικός διευθυντής του καρτέλ, γνωστός ως «Ελ Τούλι».

BBC

Η πρόεδρος Κλαούντια Σεϊνμπάουμ διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση εξομαλύνεται, με προτεραιότητα τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας, ενώ από τις ΗΠΑ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Μεξικό να εντείνει τις προσπάθειες κατά των καρτέλ.