Ποιος ήταν ο «El Mencho»: Το καρτέλ, το χάος και ο φόβος για το Μουντιάλ 2026

Το μεξικανικό ποδόσφαιρο βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις πιο εύθραυστες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του, μετά τον θάνατο του ηγέτη του καρτέλ. Η εξόντωση του «El Mencho» πυροδότησε κύμα βίαιων αντιποίνων σε 13 πολιτείες, με επίκεντρο την πολιτεία Jalisco, προκαλώντας γενικευμένο συναγερμό ασφαλείας και άμεσες επιπτώσεις στον αθλητισμό.

Πηγή: ABC7

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Αναβολές και καραντίνες ομάδων

Οι αρχές προχώρησαν σε:

1) Αναστολή ποδοσφαιρικών αγώνων σε τοπικά και επαγγελματικά πρωταθλήματα



2) Περιορισμό μετακινήσεων ομάδων



3) Έκτακτα πρωτόκολλα ασφαλείας σε γήπεδα και προπονητικά κέντρα



Στη Guadalajara, ένοπλα επεισόδια κοντά στο αεροδρόμιο προκάλεσαν πανικό σε ταξιδιώτες, ενώ οδοφράγματα και φλεγόμενα οχήματα κατέγραψαν σκηνές που θύμιζαν εμπόλεμη ζώνη.

Ακόμη και αγώνας γυναικείου πρωταθλήματος μεταξύ των Club Necaxa Femenil και Querétaro Femenil στο Αγουασκαλιέντες διακόπηκε άμεσα μετά από πυροβολισμούς κοντά στο στάδιο.

Ποιος ήταν ο «El Mencho»

CNN



Ο Nemesio Oseguera Cervantes θεωρούταν:



1) Ηγέτης του Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)



2) Ένας από τους πιο ισχυρούς βαρόνους ναρκωτικών παγκοσμίως



3) Κεντρική φιγούρα στη στρατιωτικοποίηση των καρτέλ



Γεννημένος στο Μιτσοακάν, ανέβηκε ραγδαία στην ιεραρχία της διακίνησης ναρκωτικών τη δεκαετία του 1990. Το 1994 καταδικάστηκε στις ΗΠΑ για διακίνηση ηρωίνης και εξέτισε σχεδόν τρία χρόνια φυλάκισης πριν επιστρέψει στο Μεξικό.

Οι μέθοδοι εκφοβισμού του θεωρούνταν ακραίες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, απειλούσε ανοιχτά κρατικούς αξιωματούχους και αντιπάλους, εδραιώνοντας τη φήμη ενός από τους πιο βίαιους ηγέτες καρτέλ της εποχής.

BBC

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επικηρύξει τον ίδιο με 15 εκατ. δολάρια, μία από τις υψηλότερες αμοιβές στην ιστορία του αμερικανικού κυνηγιού ναρκωτικών.

Πολιτική διάσταση και Μουντιάλ

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε επί προεδρίας της Claudia Sheinbaum, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα κατά του οργανωμένου εγκλήματος, υπό έντονη διεθνή πίεση κυρίως από την Ουάσιγκτον.



Αναλυτές ασφαλείας εκτιμούν ότι η εξόντωση ηγετικών μορφών καρτέλ συχνά:



1) Δημιουργεί κενό εξουσίας



2) Προκαλεί εσωτερικές συγκρούσεις διαδοχής



3) Εντείνει βραχυπρόθεσμα τη βία

Το Μεξικό θα συνδιοργανώσει το FIFA World Cup 2026, γεγονός που μετατρέπει το ζήτημα ασφάλειας σε κρίσιμο εθνικό στοίχημα.

Υπάρχουν φόβοι ότι πως τα αντίποινα μπορούν να στοχεύσουν αστικά κέντρα και ο επιχειρησιακός κίνδυνος θα γίνει ακόμη μεγαλύτερος με την μαζική προσέλευση φιλάθλων. Κάπως έτσι, το Μουντιάλ βρίσκεται κάτω από τη σκιά του φόβου.