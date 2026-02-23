Ιταλία: Το ντέρμπι της Μαφίας, η Serie C και ο δικαστικός έλεγχος σε Κροτόνε και Φότζια

Ήταν Σεπτέμβριος του 2025, όταν οι ιταλικές αρχές προχώρησαν σε 4 συλλήψεις και αποφάσισαν το δικαστικό έλεγχο της διοίκησης της Κροτόνε, μετά από έρευνα του αρμόδιου τμήματος για το οργανωμένο έγκλημα και τη Μαφία.

Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας και τη δικαστική απόφαση, η Κροτόνε αντιμετώπιζε τον «ασφυκτικό έλεγχο» των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ομάδας από το κακόφημο συνδικάτο εγκλήματος «Ντραγκέτα».

Η Κροτόνε και το εγκληματικό δίκτυο «Ντραγκέτα»

Η Κροτόνε εδρεύει στην Καλαβρία, μία περιοχή στην οποία εδώ και δεκαετίες το δίκτυο «Ντραγκέτα» αναπτύσσει τις εγκληματικές δραστηριότητές του. Το συνδικάτο ασκούσε επιρροή στην ομάδα για περισσότερα από 10 χρόνια και ασχολούνταν κατά κύριο λόγο με τους ελέγχους ασφαλείας στις εισόδους του γηπέδου της ομάδας και τα εισιτήρια.

Το δημοσίευμα του Guardian για την ποινή που δέχθηκε η Κροτόνε. Printscreen

Στο πλαίσιο της έρευνας, επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο σε συνολικά 17 οπαδούς της ομάδας, που σχετίζονται με τη Μαφία και διέταξε τον έλεγχο των αποφάσεων της διοίκησης του συλλόγου από τα εθνικά δικαστήρια για ένα χρόνο.

Η Φότζια και οι εκβιαστές οπαδοί

Ωστόσο η Κροτόνε δεν είναι ο μοναδικός σύλλογος, που επλήγη από το οργανωμένο έγκλημα. Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, ομάδα των οπαδών της Φότζια, ασκούσε αυξανόμενη πίεση στη διοίκηση του συλλόγου, ελέγχοντας τις τιμές των εισιτηρίων.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 4 φιλάθλων και οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου για απόπειρα εκβιασμού του προέδρου των «ροσονέρι».

Δημοσίευμα του ιταλικού «24 Ore» για την τιμωρία της Φότζια. Printscreen

Η Φότζια ήταν η πρώτη από τις τρεις συνολικά ομάδες, που κατηγορήθηκαν για σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα και της επιβλήθηκε ο δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων της διοίκησης για ένα χρόνο, όπως και με την Κροτόνε.

Λίγους μήνες, μάλιστα, διαπιστώθηκε πως η ιταλική Μαφία είχε παρεισφρήσει σε μία ακόμη ομάδα, τη Γιούβε Στάμπια.

Ένα «ντέρμπι» διαφορετικό από τα υπόλοιπα

Το μεσημέρι της Κυριακής (22/02), η Κροτόνε υποδέχθηκε τη Φότζια, σε έναν αγώνα ανάμεσα σε δύο συλλόγους, που έχουν περισσότερα κοινά από διαφορές.

Οι γηπεδούχοι, που διεκδικούν την άνοδο στη Serie B (δεύτερη κατηγορία) επικράτησαν (3-1), παρά το γεγονός πως στο ημίχρονο βρισκόνταν πίσω στο σκορ.

🇮🇹 It's 'Mafia Derby Day' in Serie C as Foggia & Crotone, the two clubs under judicial supervision due infiltration by the local mob, go head-to-head.



Mafia infiltration of Italian football, including its lucrative merchandising and ticketing businesses, is sadly a well-known… pic.twitter.com/J1iY7wxlgx — The Sweeper (@SweeperPod) February 22, 2026

Ωστόσο, το παιχνίδι εναντίον της Φότζια ξεχώρισε καθώς είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, που δύο ομάδες, οι οποίες αναγνωρισμένα ελέγχονταν από τη Μαφία, αντιμετωπίζουν η μία την άλλη, με τους Ιταλούς δημοσιογράφους να καταγράφουν την ημέρα ως την «ημέρα του ντέρμπι της Μαφίας».