Ιταλία: Σκάνδαλο «μεγατόνων» με 5 ομάδες στο εδώλιο για στημένα ματς και εμπλοκή της Μαφίας

Το ιταλικό ποδόσφαιρο βρίσκεται για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο ενός σοβαρού σκανδάλου που απειλεί να τινάξει στον αέρα την αξιοπιστία των ερασιτεχνικών και ημι-επαγγελματικών κατηγοριών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερίδας «La Sicilia», η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Ιταλίας έχει ξεκινήσει μια ευρείας κλίμακας έρευνα που αφορά τον 9ο Όμιλο (Group I) της Serie D, εστιάζοντας σε πέντε συγκεκριμένες ομάδες και ισάριθμες αναμετρήσεις που θεωρούνται ύποπτες για χειραγώγηση.

Αν και οι επίσημες αρχές τηρούν προς το παρόν στάση αναμονής χωρίς δημόσιες τοποθετήσεις, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εμπλεκόμενοι σύλλογοι έχουν ήδη λάβει τις σχετικές κοινοποιήσεις για την έναρξη της διαδικασίας, γεγονός που προμηνύει ραγδαίες εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες.

Η «ακτινογραφία» της διαφθοράς και τα ύποπτα πονταρίσματα

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο μεμονωμένα περιστατικά, αλλά φαίνεται να υποδεικνύει την ύπαρξη ενός οργανωμένου κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού που δρούσε στις τοπικές κοινωνίες της Σικελίας και της νότιας Ιταλίας. Η έρευνα εστιάζει σε πέντε αγώνες όπου παρατηρήθηκε ασυνήθιστη στοιχηματική δραστηριότητα, κυρίως σε αγορές που αφορούν τον αριθμό των γκολ ή συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σκοραρίσματος.

Η Serie D, όντας η τέταρτη τη τάξει κατηγορία, θεωρείται συχνά «ευάλωτη» σε τέτοιου είδους πρακτικές, καθώς οι οικονομικοί πόροι των ομάδων είναι περιορισμένοι και οι έλεγχοι λιγότερο αυστηροί σε σχέση με τη Serie A ή τη Serie B. Η έρευνα της Εισαγγελίας επιδιώκει να διαπιστώσει αν υπήρξε άμεση εμπλοκή διοικητικών στελεχών ή αν οι παίκτες έδρασαν αυτόνομα, παρασυρόμενοι από εξωτερικούς «εγκεφάλους» του παράνομου τζόγου.

Η «καμπάνα» της Εισαγγελίας

Οι συνέπειες για τις ομάδες που θα κριθούν ένοχες αναμένεται να είναι εξοντωτικές. Το ιταλικό αθλητικό δίκαιο είναι ιδιαίτερα αυστηρό σε θέματα αθλητικής απάτης (frode sportiva). Αν αποδειχθεί η ενοχή των συλλόγων, οι ποινές ξεκινούν από βαριά χρηματικά προστίματα και αφαιρέσεις βαθμών στο τρέχον ή στο επόμενο πρωτάθλημα, ενώ στις πιο σοβαρές περιπτώσεις προβλέπεται ο άμεσος υποβιβασμός στην παρακάτω κατηγορία ή ακόμη και η αποβολή από τα εθνικά πρωταθλήματα.

Για τους παίκτες και τους προπονητές, οι κυρώσεις περιλαμβάνουν πολυετείς αποκλεισμούς από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα, κάτι που ουσιαστικά σημαίνει το τέλος της καριέρας τους. Επιπλέον, υπάρχει το ενδεχόμενο ακύρωσης των αποτελεσμάτων των επίμαχων αγώνων, γεγονός που θα προκαλέσει ντόμινο αλλαγών στον βαθμολογικό πίνακα και θα επηρεάσει άμεσα τη μάχη της ανόδου και της παραμονής.

Το «Calcio» απέναντι στους δαίμονές του

Το σκάνδαλο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα παρόμοιων υποθέσεων που έχουν ταλανίσει το ιταλικό ποδόσφαιρο (Calcio) στο παρελθόν, όπως το περιβόητο Calciopoli ή το πρόσφατο σκάνδαλο με τις παράνομες πλατφόρμες στοιχηματισμού που ενέπλεξε παίκτες της εθνικής Ιταλίας.

Η σκιά του δικαστικού ελέγχου είχε πέσει πρόσφατα και πάνω από τη Serie C, με τις περιπτώσεις των Κροτόνε και Φότζια να αναδεικνύουν ένα «ντέρμπι της Μαφίας» στο μικροσκόπιο των αρχών. Αυτή η παράλληλη έρευνα αποκαλύπτει μια βαθιά παθογένεια στον ιταλικό Νότο, όπου η οικονομική πίεση στους συλλόγους ανοίγει την πόρτα στην εγκληματική διείσδυση.

Η ιδιαιτερότητα της τρέχουσας έρευνας στη Σικελία έγκειται στην εντοπιότητα και τη διείσδυση του κυκλώματος σε ερασιτεχνικό επίπεδο, εκεί όπου το ποδόσφαιρο αποτελεί τον βασικό κοινωνικό ιστό των πόλεων. Η ιταλική ομοσπονδία (FIGC) δέχεται πλέον έντονες πιέσεις να αυξήσει την επιτήρηση στις μικρότερες κατηγορίες και να θωρακίσει το άθλημα από τα «νύχια» των συνδικάτων του εγκλήματος, που βλέπουν στα χαμηλότερα στρώματα του ποδοσφαίρου μια εύκολη πηγή παράνομου κέρδους.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση «La Sicilia» θα αποτελέσουν οδηγό για το πώς θα αντιμετωπιστούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον, με την αθλητική δικαιοσύνη να καλείται να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής.