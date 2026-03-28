Απίστευτη διαιτητική απόφαση: Καταλογίστηκε πέναλτι για χέρι... τερματοφύλακα

Ο αγώνας μεταξύ της δεύτερης ομάδας της Πάρμα απέναντι στην Χικ Σαντ Λεόνες μπορεί να κέντρισε το ενδιαφέρον λόγω του σκορ και του θεάματος, όμως θα μείνει στην ιστορία για την διαιτητική απόφαση που πάρθηκε εις βάρος τερματοφύλακα.

Συγκεκριμένα, ο ρέφερι της αναμέτρησης καταλόγισε πέναλτι για χέρι τερματοφύλακα, προκαλώντας αντιδράσεις απο την αντίπαλη ομάδα. Η απόφαση δεν άλλαξε, όμως η Κλαούντια Μορέλι που ανέλαβε την εκτέλεση επέλεξε να τηρήσει το fair play και χτύπησε το πέναλτι με πάσα προς την τερματοφύλακα, κρατώντας το σκορ στο 0-0.

«Στη ζωή οι αξίες έχουν μεγαλύτερη σημασία από την επίτευξη των στόχων» δήλωσε η Μορέλι.

Από εκεί και πέρα το παιχνίδι για την Πάρμα ήταν μονόλογος, καθώς το ματς έληξε με 9-1 σκορ υπέρ της και έτσι να εξασφαλίσει την άνοδο.