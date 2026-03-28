Όταν γυρνάς στον πάγκο και αγκαλιάζεις Μπουφόν και Μπονούτσι...

Τρομερό σκηνικό στον πάγκο της Ιταλίας με τρία ιερά τέρατα να πανηγυρίζουν αγκαλιά σαν μικρά παιδιά...

ΑΠΕ ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Την Παρασκευή (27/3), η Ιταλία έκανε το πρώτο βήμα για να βρεθεί και πάλι σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 2014. Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο επικράτησε με 2-0 της Βορείου Ιρλανδίας για τα ημιτελικά των play offs και εξασφάλισε την συμμετοχή της στον τελικό πρόκρισης για το Μουντιάλ.

Η «Σκουάντρα Ατζούρα» άνοιξε το σκορ με τον Τονάλι, ενώ ο Κεν με όμορφο, συρτό σουτ διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του. Στο δεύτερο γκολ ο προπονητής της ομάδας, Τζενάρο Γκατούζο έβγαλε απο πάνω του την πίεση του αποτελέσματος, πανηγυρίζοντας έξαλλα το γκολ μαζί με άλλους δυο θρύλους της Εθνικής Ιταλίας. Ο λόγος για τους Μπουφόν και Μπονούτσι που ανήκουν στο προπονητικό τιμ, οι οποίοι έτρεξαν να αγκαλιάσουν τον φίλο και πρώην συμπαίκτη τους.

