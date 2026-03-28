Όταν γυρνάς στον πάγκο και αγκαλιάζεις Μπουφόν και Μπονούτσι...

Την Παρασκευή (27/3), η Ιταλία έκανε το πρώτο βήμα για να βρεθεί και πάλι σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 2014. Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο επικράτησε με 2-0 της Βορείου Ιρλανδίας για τα ημιτελικά των play offs και εξασφάλισε την συμμετοχή της στον τελικό πρόκρισης για το Μουντιάλ.

Η «Σκουάντρα Ατζούρα» άνοιξε το σκορ με τον Τονάλι, ενώ ο Κεν με όμορφο, συρτό σουτ διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του. Στο δεύτερο γκολ ο προπονητής της ομάδας, Τζενάρο Γκατούζο έβγαλε απο πάνω του την πίεση του αποτελέσματος, πανηγυρίζοντας έξαλλα το γκολ μαζί με άλλους δυο θρύλους της Εθνικής Ιταλίας. Ο λόγος για τους Μπουφόν και Μπονούτσι που ανήκουν στο προπονητικό τιμ, οι οποίοι έτρεξαν να αγκαλιάσουν τον φίλο και πρώην συμπαίκτη τους.

